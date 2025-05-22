moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地專項債收儲存量閒置土地加速至近3000宗

據中國指數研究院報告，4月以來，各地公示擬使用專項債券收回收購存量閒置土地明顯加速，據該院監測，截至5月20日，各地公示擬使用專項債收回收購存量閒置土地接近3000宗，總面積已超1.33億平方米，其中廣東、湖南、福建等省市已完成部分專項債發行，合計發債金額接近550億元人民幣（下同），約佔擬收儲金額的比重為15%，各地發債節奏有待進一步加速。

各城市中，廣州發行專項債金額超60億元，位居各城市首位，二線城市長沙發行38.1億元、寧波發行13.2億元、成都發行2.8億元、福州發行0.2億元，一二線城市合計發行114.8億元，佔總發行金額的21%。

該院展望，目前用於收購存量閒置土地的專項債實際發行規模仍較小，未來已公示項目的省份有望加速發行。5月初央行下調政策利率0.1個百分點，有望進一步降低各地發債成本，預計更多地區將參考已發行專項債券省市的做法，明確收回收購存量閒置土地的價格，加快專項債券的落實發行，進一步改善土地市場供求關係。

另外，當前各地已公示的擬收儲地塊中，絕大多數為地方國企地塊，未來央企、民企也可以借助換地、「收調供」等方式，加強與地方政府溝通協商，加快存量閒置土地盤活，改善自身土地儲備結構，也有利於更好地改善市場供求關系，助力鞏固房地產市場穩定態勢。

其他報道

陳家齊：港投投資組合中有約5至10間公司有意於港上市

香港據報加強對私募股權和風險投資基金稅務檢查

戴蒙：摩通將長期致力於中國業務

理想據報下調2025年銷量目標至64萬輛

花旗人工智能工具「Citi AI」登陸香港 全球約15萬名員工已使用

穩定幣條例草案通過 Amber Premium：樂見虛幣被各地監管機構認可

長和小股東對售港口交易感擔心

長和重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者

山西安裝王利民辭董事長及主席 任銳接任

新加坡首季GDP增3.9% 今年經濟或出現技術性衰退

名仕快相：大股東洽賣盤 今宣派特別息0.6仙

【有片：埋身擊】黃金白銀或進一步上升 應採取低買策略

半日沽空金額減6% 盈富沽空增70%

恒指半日跌131點 科指跌0.66% 農夫山泉跌5% 阿里健康跌4%

聯想集團全年多賺37% 末期息30.5港仙

LVMH擬報向投資者稱 需求仍疲軟 本季表現並無改善

OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io

瑞銀：貿易戰爆發前 超級富豪計劃增加對華投資

國泰11.11復飛阿德萊德　每周三班直航

滬深三大指數半日個別走 滬指近平收

沃爾瑪據報擬裁員約1500人

1個月HIBOR跌至0.66613% 港元升值幅度逾1個月最大 港美拆息差續創紀錄

摩通料中國經濟廣泛復蘇 外資興趣濃厚