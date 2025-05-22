各城市中，廣州發行專項債金額超60億元，位居各城市首位，二線城市長沙發行38.1億元、寧波發行13.2億元、成都發行2.8億元、福州發行0.2億元，一二線城市合計發行114.8億元，佔總發行金額的21%。

該院展望，目前用於收購存量閒置土地的專項債實際發行規模仍較小，未來已公示項目的省份有望加速發行。5月初央行下調政策利率0.1個百分點，有望進一步降低各地發債成本，預計更多地區將參考已發行專項債券省市的做法，明確收回收購存量閒置土地的價格，加快專項債券的落實發行，進一步改善土地市場供求關係。

另外，當前各地已公示的擬收儲地塊中，絕大多數為地方國企地塊，未來央企、民企也可以借助換地、「收調供」等方式，加強與地方政府溝通協商，加快存量閒置土地盤活，改善自身土地儲備結構，也有利於更好地改善市場供求關系，助力鞏固房地產市場穩定態勢。

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