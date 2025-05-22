金管局宣布，透過政府的「授權數據交換閘」，成功將金管局「商業數據通」與土地註冊處連接（LR@CDI），促進「商業數據通（CDI）」參與銀行土地查冊流程的自動化。金管局副總裁李達志表示，推出LR@CDI為重要的里程碑，致力為銀行提供順暢和安全的途徑以獲取政府數據，提高效率，協助銀行優化風險管理，為顧客提供更優質服務。
金管局表示，銀行透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接土地註冊處，可以運用應用程式介面（API）以更直接方式查閱土地和業主資料，有效簡化個人及企業客戶的物業估價、按揭和貸款批核流程，從而有助銀行提升風險管理、改善客戶體驗及減省時間成本。
金管局續指，隨着LR@CDI正式推出，「商業數據通」參與銀行亦可透過API，在已承按物業有再按押記或按揭文件，交付土地註冊處辦理註冊時，查詢電子提示通知書，適時查閱與按揭貸款風險狀况相關的最新資訊。
數字政策專員黃志光表示，數字辦積極開發「授權數據交換閘」，推動數據創新應用和互聯互通，從而提升政府服務的效率和質素。土地註冊處處長譚惠儀表示，LR@CDI促進土地註冊處與金融機構的數據互通，協助金融機構數字化及優化銀行流程。
另外，金管局亦提到，授權數據交換閘」將「商業數據通」與公司註冊處連接（CR@CDI），一直受到銀行歡迎，使用量逐步增長，平均每月數據傳輸高達約150萬次。8家銀行正積極使用CR@CDI，提升在不同業務場景中的營運效率和風險管理能力，包括自動化網上開戶流程和進行客戶盡職審查，預期將有更多銀行加入CDI。
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