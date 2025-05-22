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朱鶴新：債券市場「科技板」重點支持頭部股權機構發債

內媒報道，人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新在今日（5月22日）國新辦新聞發布會上表示，債券市場「科技板」將重點支持排名靠前、投資經驗豐富的頭部股權投資機構發行債券。

朱鶴新表示，債券市場「科技板」支持發行人靈活分期發行債券、簡化信息披露要求、減免債券發行交易的部分手續費。

債券市場「科技板」最需要支持的是股權投資機構，因為股權投資機構是投早、投小、投硬科技的主要力量，主要存在輕資產、長投資周期等特點，靠自身發債融資的話會存在融資期限短、融資成本高的問題，債券市場「科技板」可以解決這些問題。此外，還創建科技創新債券風險分擔機制，由央行提供低成本再貸款資金。

 

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