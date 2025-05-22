安盛發表年度心理健康研究，在16個市場訪問1.7萬名年齡介乎18至75歲受訪者，其中香港有1000名受訪者。調查指，有23%在職人士曾因心理健康問題請病假，當中Z世代（18至24歲）比例達40%高於其他年齡層，相關比例隨年齡呈下降趨勢，25至34歲的年輕千禧世代為33%，35至44歲的成熟千禧世代為26%，45至54歲群體更降至20%。
調查又指，有六成香港在職人士表示工作相關壓力影響他們心理健康，高於全球平均水平的56%，另外有58%表示憂慮全球局勢急速演變令前景不明朗、58%憂慮財務及工作不穩定、53%表示受工作與生活失衡影響。
安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，37%受訪者認為公司具備支持心理健康與福祉的相關政策，少於全球平均的47%，不過企業投入心理健康項目的預算有增加，該行團體醫療保險亦有包括心理健康醫療網絡服務，並提供心理健康支援計劃，包括紓壓工作坊、健康講座等，不另加收保費。
近期中小企經營環境更不明朗，對於會否減少團體醫保業務，李蓉表示有影響但整體不大，她指今年中小企團體醫保客戶減少速度多於2022年新冠疫情期間，但減少幅度仍並非相明顯；以承保員工計算，2022年因移民等因素令承保員工下跌較快，不過疫後企業恢復擴張，人手回復至健康水平，加上亦有新公司加入，因此對業務未有太大影響。
其他報道
金管局成功將CDI與土地註冊處連接 方便銀行查土地及業主資料批按揭
花旗人工智能工具「Citi AI」登陸香港 全球約15萬名員工已使用
穩定幣條例草案通過 Amber Premium：樂見虛幣被各地監管機構認可
長和重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者