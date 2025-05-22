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李澤鉅：不敢測經濟 持多些現金 不限收購基建

長江實業（1113）主席李澤鉅今午出席公可股東會時，回應股東提問指，不敢預測經濟前景，最重要是做到財政健康，有「子彈」有財力的話，使可以抵禦風暴。他認為，持多些現金，少些負債，小心駛得萬年船。

有股東提到，長實在2023及2024年共兩年來售樓收益減少，反映出集團在6年前樓市高企時沒有買地，他形容:「這是計劃的一部份，並不是意外」。集團的一向策略是，售樓跟從市場訂價，他又認為，市民若有負擔能力，現時買樓不會大問題。現時來自收租、社會基礎設施及環球基建帶來經常性收益等業務，貢獻集團88%盈利。

他又認為，花無百日紅，沒有任何一個行業可以長期向好，寫字樓及零售目前比較緩慢，整體租盤租用率達86%。香港地產市場需時走出低谷，期望中環長江集團中心二期租務良好。亦由於集團取態穩陣，因此估值保守，甚至「保守過頭」，旗下酒店、租賃物業估值比同行低。包括物流中心、鶴園街重建項目，在扣除內地物業虧損後，投資物業公平值收益诚至19.7億元。

酒店服務部門為集團的貢獻按年增長8%，表現穩健，隨著更多過夜客，展望樂觀。基建業務保持穩健增長，至於會否增加投資，視乎機會，及達到內部回報率要求而定。集團負債低至4%，可供物色的機會不一定規定做基建。

位於英國的酒吧業務，集團企業業務部總經理馬勵志稱，因應英國減息兩次，他冀更多資金流進客人口袋，加上裁减冗員，料業務有改善。

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