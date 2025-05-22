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恒指收市跌283點 科指跌1.7% 成交跌穿2000億元 阿里健康跌6%

市場對美國財政赤字感到擔憂，隔晚美債息上升、美股下跌，美元隔晚亦跌至兩周低，今早亞幣普遍升值，兌日圓貶值至5月7日後最弱，港元升值幅度亦創逾1個月最大，人民幣升值至一周最強，亞股下跌，A股午後亦失守，港股跌幅亦同步擴大，恒指、國指見逾一周最大跌幅，聯想（0992）績後跌幅擴大至逾5%，阿里健康（0241）跌6.42%，是跌幅最大的藍籌及科指股。

大市成交跌穿2000億元，跌8.33%，降至1982億元，北水交易成交額亦降3.51%，齊見5月19日後新低，不過，北水降幅較低之下，佔香港市場成交額升至22.73%，則創5月19日後新高。

恒指今早低開79點，高位跌49點，低位跌356點，高低波幅307點。上升股份比例為22.99%，下跌為43.5%，無升跌為33.49%。

恒指收市跌283點或1.19%，報23544點，大市成交金額1982億元，較上日減少8.33%，是5月19日1847.04億元成交後最少；國指跌103點或1.19%，報8557點。恒生科技指數收報5251點，跌1.7%。

藍籌股成交金額897.17億元，佔大市成交45.26%；科指成份股成交金額553.65億元，佔大市成交27.93%；國指成份股成交金額787.46億元，佔大市成交39.73%。

24隻雙櫃台股，總成交1.27億元人民幣，相當於約1.38億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.21%，至118.26億元，佔大市成交5.96%。牛熊證成交金額46.57億元，減少12.16%；窩輪成交金額71.68億元，減少5.46%。

藍籌16隻升，63隻下跌，4隻無升跌。周大福（1929）升4.37%，收報11.46元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌6.42%，收報4.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報82.05元，升5.8%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.52元，跌6.42%。

恒指下試10天線(23435.06點)，20天線(22852.42點)升穿50天線(22805.35點)。科指跌穿10天線(5302.3點)，下試20天線(5201.99點)，而50天線(5326.34點)亦得而復失。

北水南下合計淨流入38.8億元，較上日增加171.97%，淨流入金額是5月20日63.31億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入211.94億元，對上一次連續5日淨流入是4月17日。北水本月累計流入186.82億元，按月減少88.79%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）901.28億元，較上日減3.51%，是5月19日後收市新低，佔香港市場成交額由上日的21.59%增至22.73%，是5月19日後收市新高。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.5%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見23470.81點，是5月20日23357點後最低。收市報23544.31點，是5月19日後收市新低，當日報23332.72點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.21%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見5224.25點，是5月19日5162.83點後最低。今日收市報5251.75點，是5月9日後收市新低，當日報5180.25點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.53%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見8528.56點，是5月20日8468.81點後最低。今日收市報8557.64點，是5月19日後收市新低，當日報8460.55點。第1日陰燭。

午後消息股表現

理想（2015）據報下調2025年銷量目標至64萬輛。收報112.3元，跌2.77%。

長和（0001）重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者。收報45.1元，跌0.66%。

山西安裝（2520）王利民辭董事長及主席 任銳接任。收報1.94元，無升跌。

名仕快相（8483）：大股東洽賣盤 今宣派特別息0.6仙創52周高，見0.3元，收報0.23元，升94.92%。

聯想集團（0992）全年多賺37% 末期息30.5港仙。收報9.57元，跌5.43%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）11.11復飛阿德萊德　每周三班直航。收報10.48元，無升跌。

新城發展（1030）據報擬發債籌15至20億人幣。收報1.88元，跌2.59%。

比特幣升穿110000美元 創新高。

ＦＡ南方比特幣（3066）收報38.5元，升4.56%。

博時比特幣（3008）創上市新高，見8.705元，收報8.655元，升4.28%。

大摩料百度（9888）第二季核心廣告進一步放緩。收報82.65元，跌4.01%。

嗶哩嗶哩（9626）發售6億美元可換股優先票據。收報140.3元，跌3.9%。

匯豐英國員工辦公室出席率不足或被扣獎金。匯控（0005）收報92.6元，升0.05%。

雅居樂（3383）建議更換核數師 安永將退任。收報0.435元，跌2.25%。

榮昌生物（9995）折讓約9%配股 籌7億。創52周高，見49.5元，收報49.45元，升5.44%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報70.2元，跌1.06%。

英皇資本（0717）收報0.066元，無升跌。

博富臨置業（0225）收報5.14元，無升跌。

美圖（1357）向阿里發行CB兼擬共拓電商AI，大摩料美圖AI應用阿里雲齊受惠。創52周高，見7.13元，收報6.58元，跌6.27%。

國富量子創新（0290）近期出售20個比特幣，料錄收益約694萬元。收報1.38元，跌4.17%。

碧桂園（2007）及楊惠妍等遭上交所公開譴責。收報0.39元，跌1.27%。

小鵬汽車（9868）首季虧損收窄至6.6億元人幣，毛利率升至15.6%。收報82.05元，升5.8%。

「道士股」鼎益豐（0612）第四次改名，最新擬易名嘉文世紀。收報0.234元，升8.33%。

美團（3690）旗下Keeta推新優惠，消費滿130元可抽200元餐飲券。收報136元，跌0.95%。

電能（0006）：審慎評估及物色新能源項目。收報51.9元，無升跌。

中銀（2388）首季淨服務費及佣金按年升34%，首4月新開户按年升八成。收報33.45元，跌0.3%。

微博（9898）首季按年經調整多賺12%，美股盤前曾升逾4%。收報71.25元，升4.55%。

寧德時代（3750）上市翌日即獲納入MSCI指數。收報329.8元，跌2.25%。

百度（9888）首季經調整少賺8%，智能雲收入升42%。收報82.65元，跌4.01%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。安達臣道首置盤貪污案，長實：初步完成檢視項目工程，與屋宇署商討後續處理。收報32.4元，跌1.67%。

黎瑞剛減持樂華娛樂（2306）。收報1.73元，跌3.89%。

李澤鉅：長建（1038）英第二上市為重大收購增融資渠道，關税戰對集團無影響。收報52.2元，升0.1%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見563元，收報535.5元，跌0.46%；古茗（1364）創上市新高，見27.95元，收報26.95元，升1.32%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.18元，收報9.98元，升0.81%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見60.75元，收報59.3元，升1.8%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.4元，收報2.4元，升40.35%；德康農牧（2419）創上市新高，見67.9元，收報65.9元，升10.76%；集海資源（2489）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升3.29%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見26.75元，收報25.9元，升7.92%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見212.6元，收報206.6元，跌1.81%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見229元，收報223.2元，升3.33%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見432.6元，收報419.6元，跌1.59%；博時比特幣（3008）創上市新高，見8.705元，收報8.655元，升4.28%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.89元，收報13.81元，升3.83%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1121.15元，收報1121.15元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見38.5元，收報38.26元，升4.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098元，收報1098元，升0.03%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見67.7元，收報67.7元，升1.96%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8606.6元，收報8606.6元，升0.18%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.92元，收報13.79元，升3.84%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見1.108元，收報1.102元，升4.16%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.77元，收報1.766元，升4.37%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.766元，收報1.76元，升3.53%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見12.77元，收報12.7元，升4.27%；阿里影業（1060）創52周高，見0.81元，收報0.71元，跌5.33%；廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.87元，升0.29%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見471.6元，收報456.2元，跌1.38%；京東健康（6618）創52周高，見42.45元，收報41.45元，升2.47%；吉利（0175）創52周高，見20.85元，收報20.1元，跌1.23%；東方海外（0316）創52周高，見146.5元，收報145.5元，升1.32%；周大福（1929）創52周高，見11.56元，收報11.46元，升4.37%；翰森製藥（3692）創52周高，見25.9元，收報25.7元，升1.58%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩虹新能源（0438）低見1.96元，收報2元，跌0.5%；信銘生命科技（0474）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；高山企業（0616）低見0.07元，收報0.076元，跌13.64%；從玉智農（0875）低見0.375元，收報0.385元，跌6.1%；麗豐控股（1125）低見0.93元，收報1元，跌9.09%；思城控股（1486）低見0.162元，收報0.188元，跌4.57%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.082元，收報0.083元，跌2.35%；多牛科技（1961）低見0.36元，收報0.365元，無升跌；中國石墨（2237）低見0.275元，收報0.28元，跌5.08%；吉星新能源（3395）低見0.062元，收報0.076元，升16.92%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.16元，收報0.167元，跌1.76%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；鐵貨（1029）低見0.06元，收報0.064元，跌3.03%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%；瑛泰醫療（1501）低見25元，收報25.5元，跌0.78%；均安控股（1559）低見0.078元，收報0.078元，無升跌；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，跌1.41%；標準發展集團（1867）低見0.134元，收報0.134元，跌0.74%；中駿集團控股（1966）低見0.107元，收報0.108元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，名仕快相（8483）創52周高，見0.3元，收報0.23元，升94.92%；HSSP INTL（3626）收報12.08元，升82.48%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升56.44%；高科橋（9963）收報0.375元，升56.25%；中國通商集團（1719）收報0.64元，升43.82%；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.255元，收報0.244元，升43.53%；品創控股（8066）創52周高，見0.208元，收報0.206元，升41.1%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.4元，收報2.4元，升40.35%；惠陶集團（8238）收報0.198元，升35.62%；杰地集團（8313）收報0.024元，升33.33%；大地教育（8417）收報0.013元，升30%。

下跌異動股，包括，申港控股（8631）收報0.405元，跌26.36%；TEAMWAY INTL GP（1239）創52周高，見0.435元，收報0.305元，跌21.79%；百利達集團控股（8179）收報0.024元，跌20%；中國順客隆（0974）收報0.78元，跌19.59%；正商實業（0185）收報0.07元，跌19.54%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.043元，跌17.31%；香港科技探索（1137）收報1.66元，跌17%；開達集團（0180）收報0.25元，跌16.67%；銀杏教育（1851）收報0.96元，跌14.29%。

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