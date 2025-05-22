本港戲院業面臨「寒冬」，今年以來已有5間戲院宣布結業。MCL荷里活廣場戲院自去年12月結業後，一直未獲其他營運者接手。然而，事隔5個多月後，近日有網民發現，該戲院外圍出現圍板，並寫上「Cineart Cinema」的字眼，意味著該戲院將由影藝戲院接手。
此外，影藝戲院官方Facebook專頁亦更新了簡介，除原有的青衣城及銅鑼灣翡翠明珠廣場戲院外，新增「鑽石山（Coming Soon!）」字樣，確認該品牌將進駐鑽石山。
影藝戲院由銀都機構旗下公司「銀都娛樂」營運，而銀都機構則隸屬於國企紫荊文化集團。
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