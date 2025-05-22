本港戲院業面臨「寒冬」，今年以來已有5間戲院宣布結業。MCL荷里活廣場戲院自去年12月結業後，一直未獲其他營運者接手。然而，事隔5個多月後，近日有網民發現，該戲院外圍出現圍板，並寫上「Cineart Cinema」的字眼，意味著該戲院將由影藝戲院接手。