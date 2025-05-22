在各類綜合消費物價指數組成項目中，4月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.2%）、交通（上升3.8%）、住屋（上升2.8%）、雜項服務（上升2.1%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.0%），以及煙酒（上升0.4%）。

按年跌幅的類別為衣履（下跌4.1%）、耐用物品（下跌1.6%），以及基本食品（下跌1.3%）。

政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。四月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨（今年在四月開始，而去年則在三月底開始），令與旅遊相關的費用錄得明顯按年升幅。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應會持續可控。

其他報道

港4月通脹按年升2% 高過預期

逆市擴充︱影藝戲院擴版圖 接手荷里活廣場戲院

全日沽空金額增12% 盈富增253%

恒指收市跌283點 科指跌1.7% 成交跌穿2000億元 阿里健康跌6%

李澤鉅：不敢測經濟 持多些現金 不限收購基建

朱鶴新：債券市場「科技板」重點支持頭部股權機構發債

安盛調查：四成Gen Z受訪者稱曾因心理健康問題請病假

金管局成功將CDI與土地註冊處連接 方便銀行查土地及業主資料批按揭

內地專項債收儲存量閒置土地加速至近3000宗

滬深三大指數終止兩連升 滬指跌0.22%

陳家齊：港投投資組合中有約5至10間公司有意於港上市

香港據報加強對私募股權和風險投資基金稅務檢查

戴蒙：摩通將長期致力於中國業務

理想據報下調2025年銷量目標至64萬輛

花旗人工智能工具「Citi AI」登陸香港 全球約15萬名員工已使用

穩定幣條例草案通過 Amber Premium：樂見虛幣被各地監管機構認可

長和小股東對售港口交易感擔心

長和重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者

山西安裝王利民辭董事長及主席 任銳接任

新加坡首季GDP增3.9% 今年經濟或出現技術性衰退

名仕快相：大股東洽賣盤 今宣派特別息0.6仙

【有片：埋身擊】黃金白銀或進一步上升 應採取低買策略

半日沽空金額減6% 盈富沽空增70%

恒指半日跌131點 科指跌0.66% 農夫山泉跌5% 阿里健康跌4%

聯想集團全年多賺37% 末期息30.5港仙

LVMH擬報向投資者稱 需求仍疲軟 本季表現並無改善

OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io

瑞銀：貿易戰爆發前 超級富豪計劃增加對華投資

國泰11.11復飛阿德萊德 每周三班直航

滬深三大指數半日個別走 滬指近平收

沃爾瑪據報擬裁員約1500人

1個月HIBOR跌至0.66613% 港元升值幅度逾1個月最大 港美拆息差續創紀錄

摩通料中國經濟廣泛復蘇 外資興趣濃厚

中間價見1個月最強 人民幣升值創一周最強

新城發展據報擬發債籌15至20億人幣

比特幣升穿110000美元 創新高