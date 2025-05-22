統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年4月整體消費物價按年上升2%，較3月份的升幅1.4%為高，亦較市場預估升1.6%高。按年升幅擴大主要是由於4月份的差餉寬減上限較去年同期低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.3%，較3月1%為高，按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，4月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.2%）、交通（上升3.8%）、住屋（上升2.8%）、雜項服務（上升2.1%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.0%），以及煙酒（上升0.4%）。
按年跌幅的類別為衣履（下跌4.1%）、耐用物品（下跌1.6%），以及基本食品（下跌1.3%）。
政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。四月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨（今年在四月開始，而去年則在三月底開始），令與旅遊相關的費用錄得明顯按年升幅。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應會持續可控。
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