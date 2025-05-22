匯豐表示，螞蟻國際為首家採用該方案的企業客戶，其轄下公司在匯豐帳戶的存款經代幣化後，成功完成即時的內部資金調撥。過程中，螞蟻國際直接透過內部財資管理平台Whale向匯豐發出指示進行代幣化存款轉賬交易，顯著提升企業資金管理的透明度、靈活性和效率。

匯豐指，與螞蟻國際一直在區塊鏈支付及代幣化存款方面共同研發合作，逐步促成全新推出的代幣化存款方案。去年10月，雙方成功完成金管局Ensemble項目沙盒下的港元跨行測試交易，透過Ensemble項目互通平台，利用代幣化存款實現實時跨行財資管理。

匯豐環球支付方案部本地及創新支付產品環球總監孫雷表示，代幣化存款別具潛力，尤其是在受監管金融機構的支持下，可作為安全和合規的方式，幫助企業進一步提升支付和財資管理效率。該行將繼續提升銀行的技術和能力，將代幣化存款拓展至更多市場，充分發揮當中可編程及即時交收的特性，為客戶帶來實質效益。

匯豐積極參與Ensemble項目，並將所得經驗應用於代幣化存款方案。現時方案設計可支持及銜接金管局正致力發展的代幣化及數碼貨幣基建，旨在促進香港金融生態圈更廣泛應用代幣化科技與數碼貨幣。匯豐的代幣化存款方案於香港推出，成為金管局分布式分類帳技術（DLT）監管孵化器的首個先導項目。匯豐將利用孵化器的監管平台，充分發揮DLT的潛在優勢，同時妥善管理相關風險。

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