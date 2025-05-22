彭博社引述消息報道，新世界（0017）已獲得約10間銀行的承諾，將參與其875億港元（112億美元）的貸款再融資。新世界力圖在6月底前達成協議。
報道引述消息指，中國銀行、匯豐控股和渣打銀行這三家大行，東亞銀行、富邦銀行(香港)、恒生銀行這三家本土銀行，法國的工商信貸銀行，以及其他幾家金融機構已經完成了內部審批程序，將加入該協議，總計承諾授信額度超過200億港元。知情人士補充道，還有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在未來幾周最終敲定。
報道引述消息指，新世界邀請了50多間現有的銀行貸款機構參與此次交易。
報道引述消息指，大多數參與貸款的機構尚未最終確定承諾，但許多銀行家預計這筆交易最終將能夠達成。一些銀行正在等待對新世界敞口較大的貸款機構加入，以便獲得內部批准。
匯豐和渣打不予置評。新世界、中國銀行、東亞銀行、富邦銀行、恒生銀行和法國工商信貸銀行未立即回應置評請求。
報道指，新世界面臨著在6月底前完成再融資協議的壓力，現有貸款的一項契約豁免即將到期。銀行最終確定再融資承諾的初始截至日期是5月底，但一些銀行表示，需要更多時間來完成內部信貸審批。如果上述豁免在再融資協議達成前到期，部分銀行可能要求立即償付，儘管這種情况不太可能發生。
公司6月還有多筆票息款到期，將受到投資者密切關注。截至2024年12月底，公司負債總額為2,109億港元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括四支永續債的利息。
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