moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界據報已獲約10間銀行再融資支持

彭博社引述消息報道，新世界（0017）已獲得約10間銀行的承諾，將參與其875億港元（112億美元）的貸款再融資。新世界力圖在6月底前達成協議。

報道引述消息指，中國銀行、匯豐控股和渣打銀行這三家大行，東亞銀行、富邦銀行(香港)、恒生銀行這三家本土銀行，法國的工商信貸銀行，以及其他幾家金融機構已經完成了內部審批程序，將加入該協議，總計承諾授信額度超過200億港元。知情人士補充道，還有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在未來幾周最終敲定。

報道引述消息指，新世界邀請了50多間現有的銀行貸款機構參與此次交易。

報道引述消息指，大多數參與貸款的機構尚未最終確定承諾，但許多銀行家預計這筆交易最終將能夠達成。一些銀行正在等待對新世界敞口較大的貸款機構加入，以便獲得內部批准。

匯豐和渣打不予置評。新世界、中國銀行、東亞銀行、富邦銀行、恒生銀行和法國工商信貸銀行未立即回應置評請求。

報道指，新世界面臨著在6月底前完成再融資協議的壓力，現有貸款的一項契約豁免即將到期。銀行最終確定再融資承諾的初始截至日期是5月底，但一些銀行表示，需要更多時間來完成內部信貸審批。如果上述豁免在再融資協議達成前到期，部分銀行可能要求立即償付，儘管這種情况不太可能發生。

公司6月還有多筆票息款到期，將受到投資者密切關注。截至2024年12月底，公司負債總額為2,109億港元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括四支永續債的利息。

其他報道

匯豐推代幣化存款為本企業財資管理方案 客戶可全天候實時結算

港4月通脹按年升2% 高過預期

逆市擴充︱影藝戲院擴版圖 接手荷里活廣場戲院

全日沽空金額增12% 盈富增253%

恒指收市跌283點 科指跌1.7% 成交跌穿2000億元 阿里健康跌6%

李澤鉅：不敢測經濟 持多些現金 不限收購基建

朱鶴新：債券市場「科技板」重點支持頭部股權機構發債

安盛調查：四成Gen Z受訪者稱曾因心理健康問題請病假

金管局成功將CDI與土地註冊處連接 方便銀行查土地及業主資料批按揭

內地專項債收儲存量閒置土地加速至近3000宗

滬深三大指數終止兩連升 滬指跌0.22%

陳家齊：港投投資組合中有約5至10間公司有意於港上市

香港據報加強對私募股權和風險投資基金稅務檢查