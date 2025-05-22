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自住屋淪銀主盤 「磁帶大王」陳秉志坦承欠富邦銀行3.5億元

「磁帶大王」陳秉志疑陷財困，旗下位於薄扶林域多利道188號的自住獨立屋近日淪為銀主盤，以4.3億元放售，呎價約70,689元。陳秉志接受《彭博社》電話訪問中表示，由於他拖欠富邦銀行一筆約3.5億元貸款，最終在上月遭接管人接收其自住物業。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次放售域多利道188號屋地，佔地約15,240方呎，現狀物業為一幢3層獨立大宅加地庫，實用面積約6083方呎，連約1.8萬方呎私家花園（其中9,365方呎為政府短期租約私人花園），以現狀交吉形式出售，公開邀約截止日期為7月8日。

溫武忠稱，業主自1980年代起自用至今，該地皮重建後最大樓面可逾18,000方呎，但需獲政府相關部門批准，或涉及補地價，物業最新估值為4.3億元。若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約2.39萬元。資料顯示，陳秉志早於1988年以2350萬元購入該物業，現市值較當年購入價高逾17倍。

 

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