陳嘉鴻指出，穆迪於展望評級方面給予美國「穩定」，表明短期內不太可能再次調整評級，他表示投資者現階段無需過於擔心，投資經理可能傾向持有中短期美國國債，因其與風險資產「負相關程度高（即與股票表現相反）」，且受利率變化影響較小，另較傾向關注歐洲債券。

陳嘉鴻續指，BCT預期美國國債市場，特別是長期債券的短期波動將會增加，當潛在的通漲飆升並威脅到聯儲局減息能力時，歐洲央行卻有更清晰的空間來減息，他表示短期內在避險市場中歐洲債券的表現，應該會優於美國國債。

泰康資產管理（香港）產品及銷售部副總裁陳浩明表示，美國政府償債成本上升將進一步壓低美元並削弱美股吸引力，債務憂慮可能加劇投資者對美元的疑慮，長遠而言美國國債避險地位下降將影響外資對美國資產的需求。

對於投資或強積金部署，陳浩明建議秉持分散風險、防禦優先及長期視角的原則，具體策略包括增持抗通脹和避險資產，如亞洲投資級債，以降低波動風險，並避免過度集中於美國資產。

繼標普全球於2011年8月及惠譽於2023年8月下調評級後，以及最新穆迪下調評級後，美國現已失去三大主要信用評級機構的最高評級。

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