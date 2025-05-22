原本由GfK開始跟進香港電視台的收視調查，按計劃原先由去年7月起運作，經歷一段時間後，未見GfK有具體運作、樣本及收視數據提供。反之由2024年起，免費電視台如電視廣播（0511）在公布收視調查數據時，多次引述CSM的數據。在這個情況持續多時後，市場已估計原有GfK的收視調查運作或有變。根據現行CSM的收視基礎，每點收視約覆蓋6.46萬香港人口。

新服務合約會引入Kantar（CSM的股東之一）最先進的個人收視記錄儀和內容識別技術，測量電視機上所有免費電視、收費電視、串流電視和衛星頻道的收視情況，提供其直播、點播及長逹七天的重温內容之收視數據，以代表香港650萬4歲及以上的電視人口。除了電視收視測量外，下一步還可引入數碼收視測量技術，以便對所有屏幕上（電視、電腦、平板電腦及智慧型手機）的電視收視情況進行監測，提供綜合的跨平台電視收視數據。

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香港電視觀眾收視調查創辦委員會主席劉淑儀表示:「我們一直對CSM 的專業水平和工作表現印象深刻。我們深信，憑藉CSM在電視觀眾測量方面的多年本地經驗，以及Kantar作為全球受眾測量營運和發展領導者的專業知識，CSM將為香港的媒體和廣告業提供世界一流的電視受眾測量服務。」。CSM在每個工作日早上向業界發布電視收視數據，為電視台、廣告公司制定和完善節目和廣告策略提供及時數據。