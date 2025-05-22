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聯想：關稅推高成本 政策不穩定影響上季表現

聯想（0992）董事長兼首席執行官楊元慶在業績會上表示，關稅將推高成本，而成本最終會反映在產品價格上。若能提前獲悉政策變化，公司便可在一至兩周內調整零部件採購來源、產能配置及定價策略，將影響降至最低。

他以近期兩輪美國加徵關稅為例，第一輪10%關稅因有準備時間，對業績無明顯影響；但3月突如其來的第二輪關稅，因時間倉促，對上季表現造成顯著衝擊。

不過，楊元慶強調，聯想具備自營與外包並行的製造模式，從設計、採購、生產到銷售和服務均由公司控制，具備高度靈活性與調整能力。

他補充，中國仍是聯想的重要製造基地，因具備成本與效率優勢；但公司同時已在全球逾10個國家或地區設立超過30間工廠。集團可一方面善用全球資源，一方面加強在地服務，提升客戶滿意度之餘，亦能提升韌性、降低關稅風險，維持市場競爭力。

聯想上季毛利率按年下滑1.2個百分點，至16.4%。集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，若從各業務板塊組成來看，整體毛利率仍具提升空間。以個人電腦（PC）業務為例，螢幕與其他周邊設備等產品仍有擴大利潤的潛力。

手機業務方面，若以正常化基準計算，聯想在全球三大手機品牌中，其毛利率表現處於相對較高水平。至於基礎設施方案業務（ISG），隨著人工智能（AI）運算需求增加，集團在雲端服務供應商（CSP）領域的業務錄得可觀增長。在中小企與企業級方面，其毛利率在正常化基準下亦優於核心的個人電腦和智慧型裝置（PCSD）。

他表示，營運開支方面，集團將持續審慎控制成本，以維持高效率的營運模式，庫存方面也會密切監控各項指標。

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