是次論壇以「促進交流」為題， 將雲集超過500名來自沙特阿拉伯、中國內地、 香港及世界各地的金融界領導、監管機構、投資者及企業。 論壇亦旨在連繫投資者和企業，促進兩地市場的資本流動， 推動市場發展、創新及合作。

港交所及沙特證交所集團自2023年簽訂合作協議後不斷深化 戰略伙伴關係，「香港-沙特資本市場論壇」正展現雙方的合作成果。港交所利雅得開設辦事處亦將於今年內開幕， 進一步加強集團在中東地區的網絡， 為區內的企業及投資者連接新機遇。

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