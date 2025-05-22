英皇資本期內收入按年升1.17倍至4.03億元，財富管理方案分部收入按年升4.63倍，佔集團總收入比例大升45.4個百分點至73.9%，英皇資本表示去年推出的新資本投資者入境計劃（CIES），為諮詢及度身訂造的全權委託投資服務提供龐大機遇。貸款分部收入按年跌22%至1.01億元，佔總收入比例按年大跌44.3個百分點至25%。

英皇資本期內，由孖展貸款、其他貸款及墊款產生的減值撥備，按年跌8%至5272萬元。

英皇資本表示，儘管地緣政治及經濟不確定性，持續阻礙發展並影響投資意欲，但中國內地的刺激措施（包括降低準備金率、減息及發行特別主權債券）為市場逐步復甦帶來希望及為資本市場帶來正面氣氛。

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