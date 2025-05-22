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手回集團首日招股 孖展暫超購13倍

接力派格生物（2565）及吉宏股份（2603）招股的手回集團（2621）首日招股，綜合市場數據，截至今晚7時左右，錄得孖展超購13倍，各大券商共借出2.76億元。其中以富途借出1.73億元為最多。

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