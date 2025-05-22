會計及財務匯報局（會財局）就蔣森林及蔣森林會計師行嚴重違反核數師獨立性要求，暫時吊銷其註冊，為期三年，並由今年5月22日至2028年5月21日，並共罰款50萬元。此決定乃基於蔣森林及該會計師事務所， 在長達22年期間對五間私人公司進行審計時，違反獨立性的根本要求。
同時該所未能制訂及維持一套有效的質素監控制度，以維護獨立性。會計及財務匯報覆核審裁處（覆核審裁處）其後在處理該些受規管者作出的覆核申請時，確認並維持本局的決定。
會財局發現，該會計師事務所在1999年至2021年期間審計該些公司財務報表期間，蔣森林在不同時期，於該些公司擔任如董事及公司秘書等不同職務，並持有直接財務利益。委任該會計師事務所作為核數師與公司法下的規定相違背。此外，蔣森林的妻子及母親也在不同時期擔任該些公司的董事，並持有直接財務利益。
此外，該些受規管者未能建立和維持質素監控制度以及相關政策與程序，以合理確保該會計師事務所及其人員保持獨立性。其中包括僅要求其員工於入職時填寫獨立性檢查表，違反每年至少一次從所有員工獲取書面獨立性確認的規定。
會財局對蔣森林施加公開譴責及罰款25萬元；暫時吊銷其註冊三年；不得獲發執業證書三年；及命令繳付調查費用及開支。至於針對該會計師事務所方面，證監會同樣提出公開譴責及罰款25萬元；暫時吊銷註冊三年；及命令繳付調查費用及開支。
覆核審裁處維持會財局的決定。主席張天任資深大律師表示，為了維護審計行業獨立性的根本原則，我們必須向執業者和公眾發出明確堅定的信息：即妥協獨立性的行為不會受到容忍，違規者將面臨嚴厲的制裁。會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，他們歡迎覆核審裁處的裁定，進一步強調此重要信息。
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