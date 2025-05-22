moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

會財局：蔣森林及旗下會計師行違反獨立性  覆核審裁維持局方施罰決定 

會計及財務匯報局（會財局）就蔣森林及蔣森林會計師行嚴重違反核數師獨立性要求，暫時吊銷其註冊，為期三年，並由今年5月22日至2028年5月21日，並共罰款50萬元。此決定乃基於蔣森林及該會計師事務所， 在長達22年期間對五間私人公司進行審計時，違反獨立性的根本要求。

同時該所未能制訂及維持一套有效的質素監控制度，以維護獨立性。會計及財務匯報覆核審裁處（覆核審裁處）其後在處理該些受規管者作出的覆核申請時，確認並維持本局的決定。

會財局發現，該會計師事務所在1999年至2021年期間審計該些公司財務報表期間，蔣森林在不同時期，於該些公司擔任如董事及公司秘書等不同職務，並持有直接財務利益。委任該會計師事務所作為核數師與公司法下的規定相違背。此外，蔣森林的妻子及母親也在不同時期擔任該些公司的董事，並持有直接財務利益。

此外，該些受規管者未能建立和維持質素監控制度以及相關政策與程序，以合理確保該會計師事務所及其人員保持獨立性。其中包括僅要求其員工於入職時填寫獨立性檢查表，違反每年至少一次從所有員工獲取書面獨立性確認的規定。

會財局對蔣森林施加公開譴責及罰款25萬元；暫時吊銷其註冊三年；不得獲發執業證書三年；及命令繳付調查費用及開支。至於針對該會計師事務所方面，證監會同樣提出公開譴責及罰款25萬元；暫時吊銷註冊三年；及命令繳付調查費用及開支。

覆核審裁處維持會財局的決定。主席張天任資深大律師表示，為了維護審計行業獨立性的根本原則，我們必須向執業者和公眾發出明確堅定的信息：即妥協獨立性的行為不會受到容忍，違規者將面臨嚴厲的制裁。會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，他們歡迎覆核審裁處的裁定，進一步強調此重要信息。

其他報道

英皇資本中期純利升35% CIES帶動財管收入飈4.6倍

恒瑞醫藥及覓瑞暗盤齊升三成 

麗珠醫藥逾17億元購越南製藥公司

港交所本月底伙沙特證交所辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇」

逆市擴充︱松屋攻港未足一年 宣布開設第三分店 選址旺角MPM文華商場

聯想：關稅推高成本 政策不穩定影響上季表現

CSM再獲香港收視調查合約 取代GfK

李澤鉅主持長實股東會中途鼻敏感發作

平保增持招行

自住屋淪銀主盤 「磁帶大王」陳秉志坦承欠富邦銀行3.5億元

新世界據報已獲約10間銀行再融資支持

匯豐推代幣化存款為本企業財資管理方案 客戶可全天候實時結算

港4月通脹按年升2% 高過預期

逆市擴充︱影藝戲院擴版圖 接手荷里活廣場戲院

全日沽空金額增12% 盈富增253%

恒指收市跌283點 科指跌1.7% 成交跌穿2000億元 阿里健康跌6%

李澤鉅：不敢測經濟 持多些現金 不限收購基建

朱鶴新：債券市場「科技板」重點支持頭部股權機構發債

安盛調查：四成Gen Z受訪者稱曾因心理健康問題請病假

金管局成功將CDI與土地註冊處連接 方便銀行查土地及業主資料批按揭

內地專項債收儲存量閒置土地加速至近3000宗

滬深三大指數終止兩連升 滬指跌0.22%

陳家齊：港投投資組合中有約5至10間公司有意於港上市

香港據報加強對私募股權和風險投資基金稅務檢查