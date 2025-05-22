BOSS直聘（2076）公布，2025年第一季淨利潤為5.121億元人民幣（下同）（約7060萬美元），較2024年同季度的2.417億元增加111.9%﹔2025年第一季經調整淨利潤7.639億元（約1.053億美元），較2024年同季度的530.7百萬元增加43.9%。集團目前預期2025年第二季度總收入介於20.5億元至20.8億元之間，按年增加6.9%至8.5%，預測反映了公司當前對中國市場及營運狀況的看法，該等狀況可能會發生變化。
2025年第一季度的收入為19.233億元（2.65億美元），較2024年同季度的17.038億元增加12.9%﹔2025年第一季度的經營利潤為4.398億元（6060萬美元），較2024年同季度的1.036億元增加324.5%。2025年第一季度的經調整經營利潤6.915億元（9530萬美元），較2024年同季度的3.926億元增加76.1%。
截至2025年3月31日止十二個月的總付費企業客戶為640萬，較截至2024年3月31日止十二個月的570萬增加12.3%。2025年第一季度的平均月活躍用戶為5760萬，較2024年同季度的4660萬增加23.6%。
截至2025年3月31日，現金及現金等價物、短期定期存款及短期投資結餘為147.85億元。
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