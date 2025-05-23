特朗普稅改法案周四在眾議院涉險過關，參議院計劃最遲8月投票表決。眾議院籌款委員會主席預計參院可能進一步加大減稅力度。

會議紀要顯示，部分歐洲央行官員認為4月減息是提前行動，還有一些成員可接受50基點的減息幅度。聯儲局理事Waller表示，若美國對貿易伙伴關稅稅率最終穩定在10%左右，聯儲可能會下半年減息。摩根大通CEO戴蒙表示，不能排除美國經濟陷入滯脹的可能性，聯儲局按兵不動是明智之舉。

經濟數據方面。美國5月份企業活動和信心改善，一項綜合價格指標升至近三年最高。上周初申失業救濟人數創四周低點，表明就業市場依然健康。美國上月二手房銷售意外降至七個月最低，創16年來歷年同期最差。

個股方面。谷歌據悉因AI技術交易面臨美國司法部的反壟斷調查。蘋果據悉計劃2026年推出智能眼鏡，對配備內置攝像頭的智能手表研發計劃被擱置。

道瓊斯工業平均指數收跌1點，跌幅0.01%，報41859點。標普500指數收跌2點，跌幅0.05%，報5842點。納斯達克綜合指數收漲53點，或0.29%，報18925點。

聯合健康跌2.08%，報296.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而高盛升0.8%，報598.23元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報201.36元，跌0.36%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報170.87元，升1.37%，亞馬遜(美：AMZN)收市報203.1元，升0.98%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報636.57元，升0.16%，英偉達(美：NVDA)收市報132.83元，升0.78%，微軟(美：MSFT)收市報454.86元，升0.5%，Tesla (美：TSLA)收市報341.04元，升1.91%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.65%，報550點。德國DAX指數收跌0.52%，報23999點；法國CAC 40指數跌0.59%，報7864點；英國富時100指數收跌0.54%，報8739點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.18%，報7191點。

美國2年期債息曾跌最多1.15%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見3.9731厘，是5月21日3.9535厘後最低。收市報3.99厘，是5月20日後收市新低，當日報3.9704厘。

美國10年期債息曾跌最多1.6%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。低見4.5247厘，是5月21日4.4711厘後最低。收市報4.5287厘，是5月20日後收市新低，當日報4.4869厘。

美2年期10年期債息差曾低見53.033基點，是5月21日51.11基點後最窄。收市報53.444基點，是5月20日後收市最窄，當日報51.227基點。

美3個月10年期債息差曾低見17.202基點，是5月21日11.993基點後最窄。收市報17.6基點，是5月20日後收市新低，當日報14.872點。

金龍指數曾跌最多1.59%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.03%。低見7162.03點，是5月9日7047.94點後最低。收市報7191.57點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌4日，累計跌198.65點，對上一次連跌4日是4月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月1日。

道指曾跌最多0.35%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。低見41714.43點，是5月9日41150.73點後最低。收市報41859.09點，是5月9日後收市新低，當日報41249.38點。連跌3日，累計跌932.98點，對上一次連跌3日是4月17日。

標指曾跌最多0.32%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見5825.82點，是5月12日5786.08點後最低。收市報5842.01點，是5月9日後收市新低，當日報5659.91點。連跌3日，累計跌121.59點，對上一次連跌3日是4月7日。

納指曾升最多1%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見19061.11點，是5月21日19241.41點後最高。收市報18925.73點，是5月20日後收市新高，當日報19142.71點。

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