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港股ADR跌109點 夜期低水52點 恒瑞、MIRXES上市 名創優品等業績

美股向下，港股ADR跌109點或0.46%，報23435點，即月恒指夜期跌10點，報23492點，夜期低水52點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.23%，折合報511.75元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，折合報118.87元；美團（3690）升0%，折合報135.66元；匯控（0005）升0.11%，折合報93.01元；建行（0939）跌0.07%，折合報6.94元。

道期現升0.073%；標期現升0.07%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.57%；韓國KOSPI指數現升0.15%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.21%。

VIX指數隔晚跌2.82%或0.59點，報20.28點。

紐油現跌0.68%或0.42美元，報60.78美元；布油現跌0.63%或0.4美元，報64.03美元；金價現升0.29%或9.63美元，報3304.15美元；LME 銅期貨隔晚跌0.34%或33美元，報9500.5美元。比特幣現升0.34%或382.47美元，報111474.72美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.5267厘。

今日焦點股份可留意：

恒瑞醫藥（1276）上市，定價44.05元。

MIRXES（2629）上市，定價23.3元。

多間公司最快今日公布業績，包括，利記（0637）、名創優品（9896）、同程旅行（0780），及偉鴻集團控股（3321）

小米（1810）雷軍：未來五年研發投入2000億，自研玄戒晶片多項性能勝蘋果A18 Pro。

BOSS直聘（2076）首季多賺1.1倍，料次季收入最高近21億元。

越秀服務（6626）朱輝松辭主席，江國雄接任。

英皇資本（0717）中期純利升35%，CIES帶動財管收入飈4.6倍。

麗珠醫藥（1513）逾17億元購越南製藥公司。

港交所（0388）本月底伙沙特證交所辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇」。

聯想（0992）：關稅推高成本，政策不穩定影響上季表現。

李澤鉅主持長實（1113）股東會中途鼻敏感發作。

平保增持招行（3968）

新世界（0017）據報已獲約10間銀行再融資支持。

 

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