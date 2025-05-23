恒指今早高開13點或0.06%，報23557點，大市成交金額37億元；國指今早高開8點或0.11%，報8566點。恒生科技指數開市報5255點，升0.07%。上升股份比例為8.79%，下跌為4.37%，無升跌為86.83%。