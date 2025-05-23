恒指今早高開13點或0.06%，報23557點，大市成交金額37億元；國指今早高開8點或0.11%，報8566點。恒生科技指數開市報5255點，升0.07%。上升股份比例為8.79%，下跌為4.37%，無升跌為86.83%。
藍籌27隻升，18隻下跌，38隻無升跌。網易（9999）升1.93%，報190.2元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌3.06%，報26.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，6隻下跌，14隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報143.3元，升2.14%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報80.2元，跌2.25%。
恒指續高於10天線(23504.03點)。科指下試20天線(5212.3點)。
和黃醫藥（0013）：自主研發化合物將於美國臨床腫瘤學會年會公布數據。開市報21.2元，升0.71%。
恒瑞醫藥（1276）上市，定價44.05元。開市報57元，升29.4%。
MIRXES（2629）上市，定價23.3元。開市報29元，升24.46%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）無成交，報0.123元。
名創優品（9896）開市報43.2元，升0.58%。
同程旅行（0780）開市報20.25元，無升跌。
偉鴻集團控股（3321）停牌。
小米（1810）雷軍：未來五年研發投入2000億，自研玄戒晶片多項性能勝蘋果A18 Pro。開市報53.2元，無升跌。
BOSS直聘（2076）首季多賺1.1倍，料次季收入最高近21億元。無成交，報70.2元。
越秀服務（6626）朱輝松辭主席，江國雄接任。開市報2.89元，無升跌。
英皇資本（0717）中期純利升35%，CIES帶動財管收入飈4.6倍。開市報0.069元，升4.55%。
麗珠醫藥（1513）逾17億元購越南製藥公司。開市報27.95元，升2.01%。
港交所（0388）本月底伙沙特證交所辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇」。開市報388元，升0.62%。
聯想（0992）：關稅推高成本，政策不穩定影響上季表現。開市報9.57元，無升跌。
李澤鉅主持長實（1113）股東會中途鼻敏感發作。開市報32.4元，無升跌。
平保增持招行（3968）。開市報49.7元，跌0.1%。
新世界（0017）據報已獲約10間銀行再融資支持。開市報4.46元，升0.9%。
破頂股包括，廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，開市報6.89元，升0.29%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升5.88%；迪生創建（0113）創52周高，見6.89元，開市報6.89元，升0.29%；信達生物（1801）創52周高，見59.3元，開市報59.3元，升5.42%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，無升跌；大唐潼金（8299）創52周高，見0.216元，開市報0.216元，升0.47%。
破頂指數成份股包括，東方海外（0316）創52周高，見146.9元，開市報146.9元，升0.96%；翰森製藥（3692）創52周高，見26元，開市報26元，升1.17%。
創52周低，立基工程控股（1690）低見0.064元，開市報0.064元，跌11.11%。
異動股
上升異動股，包括，中國衛生集團（0673）開市報0.211元，升50.71%；恒瑞醫藥（1276）平上市高位#N/A N/A元，開市報57元，升29.4%；MIRXES（2629）平上市高位#N/A N/A元，開市報29元，升24.46%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報10.6元，升9.73%；中廣核礦業（1164）開市報1.67元，升9.15%；INTL GENIUS（0033）開市報1.03元，升7.29%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.27元，開市報0.27元，升5.88%；港亞控股（1723）開市報3.75元，升5.63%；酷派集團（2369）開市報0.019元，升5.56%；信達生物（1801）創52周高，見59.3元，開市報59.3元，升5.42%；從玉智農（0875）開市報0.405元，升5.19%。
下跌異動股，包括，立基工程控股（1690）見52周低0.064元，開市報0.064元，跌11.11%；利基控股（0240）開市報1.07元，跌9.32%；龍記集團（0255）開市報1.36元，跌8.11%；武漢有機（2881）開市報6.5元，跌7.01%；順風清潔能源（1165）開市報0.016元，跌5.88%；國開國際投資（1062）開市報0.064元，跌4.48%；潼關黃金（0340）開市報1.53元，跌4.38%；華夏比特幣－Ｕ（9042）開市報1.696元，跌3.96%；明源雲（0909）開市報2.6元，跌3.7%；香港華人有限公司（0655）開市報0.246元，跌3.53%；一元宇宙（1616）開市報0.029元，跌3.33%。
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