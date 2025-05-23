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據報內地擬用專項債收儲土地節奏明顯提速

證券日報報道，當前中國各地公示擬使用地方政府專項債券收回收購存量閑置土地的節奏不斷加快，擬收儲地塊總規模持續擴大。報道引述中指研究院統計，截至5月20日，各地公示擬使用專項債收儲土地接近3000宗，總面積已超1.33億平方米。從擬收儲地塊的具體情况來看，絕大多數宗地屬於地方國企，佔比超80%。

中指研究院政策研究總監陳文靜表示，當前全國各地公示擬使用專項債收儲土地工作明顯提速，但實際發行專項債的規模仍較小。當前廣東、湖南、四川等省份已完成部分專項債發行，合計發債金額接近550億元，約佔擬收儲金額的比重為15%，整體發債節奏有待加速。未來央企、民企也可以借助換地、「收調供」等方式，加強與地方政府溝通協商，加快存量閑置土地盤活，改善自身土地儲備結構，也有利於更好地改善市場供求關係，助力鞏固房地產市場穩定態勢。

陳文靜又稱，因政策利率下調，有望進一步降低各地發債成本，預計更多地區將參考已發行專項債省市的做法，明確收回收購存量閑置土地的價格，加快專項債的落實發行，進一步改善土地市場供求關係。

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