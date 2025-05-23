中指研究院政策研究總監陳文靜表示，當前全國各地公示擬使用專項債收儲土地工作明顯提速，但實際發行專項債的規模仍較小。當前廣東、湖南、四川等省份已完成部分專項債發行，合計發債金額接近550億元，約佔擬收儲金額的比重為15%，整體發債節奏有待加速。未來央企、民企也可以借助換地、「收調供」等方式，加強與地方政府溝通協商，加快存量閑置土地盤活，改善自身土地儲備結構，也有利於更好地改善市場供求關係，助力鞏固房地產市場穩定態勢。

陳文靜又稱，因政策利率下調，有望進一步降低各地發債成本，預計更多地區將參考已發行專項債省市的做法，明確收回收購存量閑置土地的價格，加快專項債的落實發行，進一步改善土地市場供求關係。

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