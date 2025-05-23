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G-7未點名中國之下警告全球經濟「過度失衡」

彭博社報道，七國集團（G7）財長和央行行長承諾解決全球經濟中的「過度失衡」問題，這一努力顯然是針對中國，儘管最終公報並未直接點名中國。

官員們表示，有必要就「非市場政策和做法」如何破壞全球經濟安全形成共識。他們表示就「建立公平競爭環境的重要性達成共識，並同意採取廣泛協同措施，以應對那些不遵守相同規則且缺乏透明度的行為所造成的危害」。

聲明總結了來自美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本的G7官員在加拿大為期三天的會議內容。

公報呼籲對「市場集中度和國際供應鏈韌性」進行分析。

聲明還提及對「國際低價值貨物」增加的認識，這些貨物通常來自中國零售商，如Temu和Shein。聲明指出，此類貨物可能對海關和稅收徵管系統造成壓力，並被用於走私非法物資。

儘管公報沒有點名中國，但加拿大央行行長Tiff Macklem在閉幕新聞發布會上一度提到「中國的不公平貿易做法」。

 

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