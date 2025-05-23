彭博社引述消息報道，蘋果計劃於明年年底發布智能眼鏡，旨在搶佔人工智能增強設備市場，但該公司擱置了研發配備內置攝像頭可分析周圍環境的智能手表計劃。
報道引述消息指，蘋果工程師正加緊研發這款眼鏡，以期實現在2026年年底發布的目標，該產品將與Meta廣受歡迎的Ray-Ban智能眼鏡展開競爭。蘋果將在今年年底開始與海外供應商合作，生產大量原型產品。
蘋果的智能眼鏡將配備攝像頭、麥克風和揚聲器，使其能夠分析外部環境，並通過Siri語音助手接受指令。它們還能處理電話通話、音樂播放、實時翻譯和逐步導航指引等任務。理念與Meta目前的智能眼鏡，以及即將推出的搭載Alphabet旗下Android XR作業系統的設備類似。
報道引述消息指，蘋果曾致力於在2027年前推出配備攝像頭的Apple Watch和Apple Watch Ultra，但該項目本周已被叫停。該公司將繼續研發配備攝像頭的AirPods。
其他報道
郭明錤預計OpenAI與io打造的AI硬體後年量產 樣品外觀略大於AI Pin
恒指高開13點 科指升0.07% 恒瑞上市升29% MIRXES升24%
港股ADR跌109點 夜期低水52點 恒瑞、MIRXES上市 名創優品等業績