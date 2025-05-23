報道引述消息指，蘋果工程師正加緊研發這款眼鏡，以期實現在2026年年底發布的目標，該產品將與Meta廣受歡迎的Ray-Ban智能眼鏡展開競爭。蘋果將在今年年底開始與海外供應商合作，生產大量原型產品。

蘋果的智能眼鏡將配備攝像頭、麥克風和揚聲器，使其能夠分析外部環境，並通過Siri語音助手接受指令。它們還能處理電話通話、音樂播放、實時翻譯和逐步導航指引等任務。理念與Meta目前的智能眼鏡，以及即將推出的搭載Alphabet旗下Android XR作業系統的設備類似。

蘋果的發言人拒絕置評。

報道引述消息指，蘋果曾致力於在2027年前推出配備攝像頭的Apple Watch和Apple Watch Ultra，但該項目本周已被叫停。該公司將繼續研發配備攝像頭的AirPods。

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