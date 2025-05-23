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摩根資理：美元或步入多年下行周期

彭博社報道，摩根資產管理美洲首席市場策略師Gabriela Santos表示，美元跌勢暫止，但這只是數年下跌的開端。

Santos表示，「我們實際上正處於美元多年下行周期的初期階段」，「這是美元估值由極端水平回歸正常的過程，而類似的周期我們過去也曾見過」。Santos舉例稱，2000年至2008年，美元貶值約40%。

Santos表示，「現在我們看到美元跌勢暫歇。我們關注這場關於財政問題的討論，這可能會成為美元進一步下跌的另一個催化劑」，「這一點再度變得很有意思，因為其更多關乎對美國資產風險溢價的重新評估，而非利差」，歐元和日圓將受益於美元的跌勢。

Santos表示，「已超配美國的歐洲和日本投資者如今轉向本土市場，這預示著歐元和日圓將走強」，「這與其說資金回流或『賣出美國』，不如說是把新的資金投入到本土市場」，「很多外國投資者此前持有的美國敞口並未對冲」，現在他們開始降低未對冲敞口的佔比，這也加劇匯率波動。

美匯指數回穩，現報99.689，跌0.27%。

 

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