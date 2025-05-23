彭博社引述消息報道，美國司法部正在調查Alphabet旗下Google，審查其與一間熱門聊天機器人公司的人工智能技術使用協議是否違反反壟斷法。
報道引述消息指，反壟斷執法人員最近通知Google，他們正在調查該公司是否以特定方式安排與Character.AI的協議，以規避政府正式的併購審查。根據去年與Google達成的協議，這間聊天機器人公司的創始人加入了Google，同時Google也獲得了使用該公司技術的非獨佔性許可。
像Google這樣的交易在矽谷被譽為企業為新項目引入專業技術的有效途徑。然而，這種交易方式也引起監管機構的關注，他們擔心成熟的科技公司會利用自身影響力來阻止新興創新者的競爭。
Google發言人Peter Schottenfels表示，「一向樂意回答監管機構的任何問題」，「我們很高興Character.Ai的人才加入公司，但我們不持有任何股權，他們仍然是一間獨立的公司」。
即使沒有要求進行正式審查，司法部也可以調查交易本身是否構成反競爭行為。Google尚未因反壟斷調查而被指控有不當行為，該調查尚處於初期階段，可能不會導致執法行動。
司法部的發言人拒絕置評。Character.AI的代表未回應置評請求。
其他報道
郭明錤預計OpenAI與io打造的AI硬體後年量產 樣品外觀略大於AI Pin
恒指高開13點 科指升0.07% 恒瑞上市升29% MIRXES升24%
港股ADR跌109點 夜期低水52點 恒瑞、MIRXES上市 名創優品等業績