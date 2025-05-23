港元現報7.83元貶值33點子，曾貶值最多44點子，報7.8311元，亦曾升值最多4點子，報7.8263元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.02702%，是5月20日後最低；1星期HIBOR跌4.91點子至0.18387%，是2022年6月14日後最低；2星期HIBOR跌3.46點子至0.38893%，是2022年6月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌15.69點子至1.55286%，是2022年6月22日後最低；6個月期HIBOR跌10.75點子至2.46917%，是2022年7月19日後最低；12個月期HIBOR跌9.11點子至3.08964%，是5月14日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增8.83億元，至總數21156.72億元，是5月16日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增8.6億元，至總數6067.05億元，是5月19日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減200萬元，至總數131.94億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1740.89億元，較再上一日增5.24億元，總結餘是5月13日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減300萬元，至總數13221.8億元，是5月20日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減14.44億元，至總數12141.65億元，是5月20日後最低。上日金管局相隔13日後，再次通過貼現窗口向銀行投放4.96億港元流動性，是4月11日後最高，當日投放6.93億港元。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第3日有變動，增0.29億元。貼現窗投放4.96億港元。

美匯美息

美元指數現報99.636貶值0.324點或0.32%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32475%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.567%，連續4日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續4日擴闊，是2025年5月08日，當日利差報-2.2382%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升10點子至1.565%，是5月16日後最高；1星期Shibor升2.9點子至1.552%，是5月20日後最高；2星期Shibor升3.5點子至1.691%，是5月7日後最高；1個月期Shibor跌0.2點子至1.611%，是2022年10月19日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.3點子至1.655%，是5月19日後最高；6個月期Shibor升0.3點子至1.655%，是5月19日後最高；1年期Shibor升0.6點子至1.682%，是5月13日後最高。

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