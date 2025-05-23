香港保險業聯會（保聯）歡迎《2024年公司（修訂）（第 2 號）條例草案》今日正式生效，提供快捷的法律機制，便利外地註冊成立的保險公司遷冊來港。
保聯表示，衷心感謝香港特區政府，特別是財經事務及庫務局和保險業監管局在立法過程中所作出的努力。保聯就此課題一直與香港特區政府緊密合作，並透過轄下的公司遷冊來港特別項目工作組，提供建議和支援。
公司遷冊來港特別項目工作組主席白凱榮表示，「我們樂見便利企業遷冊來港的制度正式推行。對於經此制度遷冊來港的跨國保險公司而言，新框架有助於簡化其監管與財務責任，讓企業有更大空間優化對本地客戶的服務、更能滿足本地市場的需求。是項制度得以落實推行，是香港特區政府、監管機構和業界合作無間的成果；長遠而言，有助增強保險業的競爭力，以及鞏固香港作為國際金融中心的卓越地位」。
在新制度下，外地註冊成立的保險公司遷冊來港，是對香港作為國際金融中心投下強而有力的信任票。保險業界已準備就緒，善用該法律機制，成為率先響應的首例。
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