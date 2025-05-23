保聯表示，衷心感謝香港特區政府，特別是財經事務及庫務局和保險業監管局在立法過程中所作出的努力。保聯就此課題一直與香港特區政府緊密合作，並透過轄下的公司遷冊來港特別項目工作組，提供建議和支援。

公司遷冊來港特別項目工作組主席白凱榮表示，「我們樂見便利企業遷冊來港的制度正式推行。對於經此制度遷冊來港的跨國保險公司而言，新框架有助於簡化其監管與財務責任，讓企業有更大空間優化對本地客戶的服務、更能滿足本地市場的需求。是項制度得以落實推行，是香港特區政府、監管機構和業界合作無間的成果；長遠而言，有助增強保險業的競爭力，以及鞏固香港作為國際金融中心的卓越地位」。

在新制度下，外地註冊成立的保險公司遷冊來港，是對香港作為國際金融中心投下強而有力的信任票。保險業界已準備就緒，善用該法律機制，成為率先響應的首例。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.08%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR跌穿0.6% 貼現窗投放4億 港美拆息差續創紀錄

Google據報因AI技術交易面臨美國司法部反壟斷調查

摩根資理：美元或步入多年下行周期

蘋果據報計劃2026年推出智能眼鏡

G-7未點名中國之下警告全球經濟「過度失衡」

郭明錤預計OpenAI與io打造的AI硬體後年量產 樣品外觀略大於AI Pin

美國最高法院裁定 聯儲局主席不受特朗普罷免行動影響

碧桂園：逾70%公眾票據持有人已加入重組支持協議

據報內地擬用專項債收儲土地節奏明顯提速

據報美國CFIUS對日本製鐵收購美國鋼鐵存分歧

AXA安盛計劃遷冊回港 將更名為安盛金融保險

政府即日起接受公司遷冊申請

滬深三大指數低開 人行開展1425億人幣逆回購

恒指高開13點 科指升0.07% 恒瑞上市升29% MIRXES升24%

和黃醫藥：自主研發化合物將於美國臨床腫瘤學會年會公布數據

港股ADR跌109點 夜期低水52點 恒瑞、MIRXES上市 名創優品等業績

美債回軟 道指跌1點 金龍指數連跌4日見近三周低

北水增持阿里影業 減持山高控股