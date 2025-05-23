許正宇表示，財庫局與公司註冊處以及金融監管機構，將為申請公司提供適切支援，協助公司遷冊來港。公司註冊處現時的工作目標是在申請公司交齊所有所需文件和資料後，兩星期內完成審批，讓合資格公司盡早實現遷冊計劃。有關部門正與傳統離岸司法管轄區溝通，以爭取便利公司遷出當地來港。

許指出，下一步，當局會與投資推廣署、香港交易及結算所有限公司以及經濟貿易辦事處合作對外宣傳推廣，吸引在外地註冊的香港主要上市公司以及其他外地企業用足用好公司遷冊機制，從而發揮機制的最大效益。他呼籲香港金融及專業服務同業，擔當好外地企業遷冊來港的引路人角色。

他又指，環球政經局勢和國際市場規管發展持續不確定，令香港的優勢更加突出。香港優良的法治傳統、穩健的金融及企業管治制度、簡單稅制、高水平的專業服務，以至與內地及國際商貿的網絡，對在外地成立的企業而言更顯吸引。遷冊來港將有助企業應對外在營商環境不利因素。同時，經遷冊公司會成為本地市場的新發展動能，鞏固香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色。