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恒指半日升135點 科指升0.6% 恒瑞醫藥升30% MIRXES升27%

美債回軟，美元、亞幣回穩，亞股今早普遍回升，港股、A股升幅擴大，恒指半日升135點。新股恒瑞醫藥（1276）半日升30.87%，MIRXES（2629）升27.9%。港鐵（0066）除淨，跌5.23%，收報26.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒指今早高開13點，高位升199點，低位跌40點，高低波幅240點。上升股份比例為29.81%，下跌為24.83%，無升跌為45.35%。

恒指半日升135點或0.58%，報23679點，大市成交金額1093億元；國指升64點或0.75%，報8622點。恒生科技指數收報5283點，升0.61%。

藍籌股成交金額376.24億元，佔大市成交34.42%；科指成份股成交金額238.84億元，佔大市成交21.85%；國指成份股成交金額343.05億元，佔大市成交31.38%。

24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加18.91%，至140.63億元，佔大市成交12.85%。牛熊證成交金額72.59億元，增加55.87%；窩輪成交金額68.03億元，減少5.09%。

藍籌46隻升，31隻下跌，6隻無升跌。石藥（1093）升4.78%，收報6.79元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌5.23%，收報26.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.4元，升6.61%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報80.15元，跌2.32%。

恒指曾跌穿10天線(23516.29點)。科指續低於10天線(5312.64點)，下試20天線(5213.71點)，10天線跌近50天線(5311.26點)。

北水南下合計淨流入28.32億元，較上日減少27.02%，連續第6日流入，累計流入240.25億元，對上一次連續6日淨流入是4月22日。北水本月累計流入215.14億元，按月減少87.09%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）488.22億元，較上日減45.82%，佔香港市場成交額由上日的22.73%減至22.31%。

個股表現

碧桂園（2007）：逾70%公眾票據持有人已加入重組支持協議。收報0.395元，升1.28%。

和黃醫藥（0013）：自主研發化合物將於美國臨床腫瘤學會年會公布數據。收報21.6元，升2.61%。

恒瑞醫藥（1276）上市，定價44.05元。創上市新高，見60.5元，收報57.65元，升30.87%。

MIRXES（2629）上市，定價23.3元。創上市新高，見31.95元，收報29.8元，升27.9%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.123元，無升跌。

名創優品（9896）收報41.95元，跌2.33%。

同程旅行（0780）收報20.5元，升1.23%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

小米（1810）雷軍：未來五年研發投入2000億，自研玄戒晶片多項性能勝蘋果A18 Pro。收報53.35元，升0.28%。

BOSS直聘（2076）首季多賺1.1倍，料次季收入最高近21億元。收報69.7元，跌0.71%。

越秀服務（6626）朱輝松辭主席，江國雄接任。收報2.89元，無升跌。

英皇資本（0717）中期純利升35%，CIES帶動財管收入飈4.6倍。收報0.065元，跌1.52%。

麗珠醫藥（1513）逾17億元購越南製藥公司。收報28.05元，升2.37%。

港交所（0388）本月底伙沙特證交所辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇」。收報389.2元，升0.93%。

聯想（0992）：關稅推高成本，政策不穩定影響上季表現。收報9.57元，無升跌。

李澤鉅主持長實（1113）股東會中途鼻敏感發作。收報32.5元，升0.31%。

平保增持招行（3968）。收報49.7元，跌0.1%。

新世界（0017）據報已獲約10間銀行再融資支持。收報4.66元，升5.43%。

破頂股表現

破頂股包括，集海資源（2489）創上市新高，見1.66元，收報1.65元，升5.1%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見221.6元，收報216.8元，升4.94%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見439元，收報439元，升4.62%；博雷頓（1333）創上市新高，見33.35元，收報33元，升3.94%；恒瑞醫藥（1276）創上市新高，見60.5元，收報57.65元，升30.87%；MIRXES（2629）創上市新高，見31.95元，收報29.8元，升27.9%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9282.05元，收報9281.8元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見924.35元，收報924.3元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.1元，收報1098.1元，升0.01%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見14.47元，收報13.8元，升0.07%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見11.05元，收報11.05元，升0.82%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見69.25元，收報68.3元，升2.55%；比亞迪（1211）創上市新高，見477.8元，收報474元，升3.9%；京東健康（6618）創52周高，見42.55元，收報41.15元，跌0.72%；吉利（0175）創52周高，見20.9元，收報20.65元，升2.74%；東方海外（0316）創52周高，見146.9元，收報146.3元，升0.55%；匯控（0005）創52周高，見93.7元，收報93.3元，升0.76%；建行（0939）創52周高，見7.06元，收報7.04元，升1%；中生製藥（1177）創52周高，見4.32元，收報4.28元，升1.66%；翰森製藥（3692）創52周高，見26.55元，收報25.85元，升0.58%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括亞洲能源物流（0351）低見0.074元，收報0.074元，跌11.9%；從玉智農（0875）低見0.35元，收報0.365元，跌5.19%；靄華押業信貸（1319）低見0.187元，收報0.188元，跌6%；CMON（1792）低見0.011元，收報0.012元，跌7.69%；海天地悅旅（1832）低見0.405元，收報0.41元，跌10.87%；景瑞控股（1862）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；貓屎咖啡控股（1869）低見0.08元，收報0.081元，跌2.41%；正榮服務（6958）低見0.11元，收報0.11元，跌5.98%；華夏２０美債－Ｒ（83199）低見650元，收報650元，跌1.38%。

創52周低，包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；泛亞環保（0556）低見0.35元，收報0.365元，跌6.41%；立基工程控股（1690）低見0.062元，收報0.062元，跌13.89%；中駿集團控股（1966）低見0.107元，收報0.107元，跌0.93%。

異動股

上升異動股，包括，中國衛生集團（0673）收報0.36元，升157.14%；惠陶集團（8238）收報0.27元，升36.36%；恒瑞醫藥（1276）創上市新高，見60.5元，收報57.65元，升30.87%；萬城控股（2892）收報0.34元，升28.3%；MIRXES（2629）創上市新高，見31.95元，收報29.8元，升27.9%；中國天保集團（1427）收報0.2元，升25%；吉星新能源（3395）收報0.093元，升22.37%；中播數據（0471）收報0.63元，升21.15%；世大控股（8003）收報0.1元，升20.48%；長城天下（0524）收報0.355元，升18.33%；連達科技控股（0889）收報0.335元，升17.54%。

下跌異動股，包括，聲通科技（2495）收報304.2元，跌27.33%；名仕快相（8483）收報0.182元，跌20.87%；杰地集團（8313）收報0.019元，跌20.83%；佳兆業健康（0876）收報0.019元，跌17.39%；長安仁恒（8139）收報1.11元，跌15.91%；嘉藝控股（1025）收報0.237元，跌15.36%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.275元，收報0.217元，跌14.9%；上海青浦消防（8115）收報4.95元，跌14.66%；開明投資（0768）收報0.041元，跌14.58%；高鵬礦業（2212）收報0.088元，跌14.56%。

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