大市半日沽空金額169.54億元，較上日減少5.2%，沽空金額佔大市成交比率為15.49%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）36.74億元，較上日增加145%，上日流通股份增8.67%或2855.36萬個，至3.57億個，是5月8日後最多，當日達3.58億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增0.03%或200萬個，至59.48億個，是5月19日後最多，當日達59.93億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.9%或7750萬個，至84.95億個，是5月21日後最少，當日達85.72億個。
沽空增幅最多的股份為，安碩恒生科技－Ｕ（9067）增加95024.64%，至13.50萬元；沽空減幅最多的股份為，南方Ａ５０（2822）減少99.35%，至13390元。
藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率51.02%。科指股沽空比率最高的是聯想（0992）沽空比率50.16%。
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