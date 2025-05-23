英國《金融時報》報道，特朗普的貿易談判代表正在推動歐盟對美國商品單方面降低關稅，並表示歐盟如果不讓步，對等關稅談判將不會取得進展。
消息人士稱，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）正準備告訴歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic），歐盟最近公布的一份有關談判的「解釋性說明」未能達到美國的預期。歐盟一直在推動達成一項共同商定的談判框架文本，但雙方的分歧仍然太大。
美國已於3月對部分歐盟汽車、鋼鐵和鋁徵收25%關稅，同時在4月對其他歐盟商品徵收20%關稅。之後，美國將20%關稅稅率減半，有效期至7月8日，設定90日的談判窗口，期望達成更全面的關稅協議。作為回應，歐盟暫停對部分美國商品徵收報復性關稅的計畫，並提議雙方所有工業品都實施零關稅。
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