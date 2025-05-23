人民幣升值，北水亦終止連續5日流入，淨流出11.39億元，，是5月12日後最多，大市成交升至2036億元，北水交易成交額增至一周高，佔香港市場成交額升至23.65%，是5月6日後新高。

恒指、國指上升，科指兩連跌。全周計，恒指國指連升6周，科指則下跌。表恒指國指現最佳的是石藥（1093），累升12.39%。

兩新股上市，恒瑞醫藥（1276）收報55.15元，升25.2%，MIRXES（2629）收報30元，升28.76%。

恒指今早高開13點，高位升205點，低位跌56點，高低波幅262點。上升股份比例為32.22%，下跌為34.18%，無升跌為33.58%。

恒指收市升56點或0.24%，報23601點，大市成交金額2036億元，較上日增加2.75%，是5月21日2162.54億元成交後最多；國指升26點或0.31%，報8583點。恒生科技指數收報5246點，跌0.09%。

藍籌股成交金額791.5億元，佔大市成交38.87%；科指成份股成交金額485.95億元，佔大市成交23.86%；國指成份股成交金額711.57億元，佔大市成交34.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.81億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加37.06%，至162.09億元，佔大市成交7.95%。牛熊證成交金額84.41億元，增加81.24%；窩輪成交金額77.67億元，增加8.36%。

藍籌41隻升，39隻下跌，3隻無升跌。石藥（1093）升2.16%，收報6.62元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌4.86%，收報26.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.95元，升8.75%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報78.85元，跌3.9%。

恒指曾跌穿10天線(23508.41點)。科指曾升穿10天線(5308.96點)，下試20天線(5211.87點)。

北水南下合計淨流出11.39億元，終止連續5日流入。北水本月累計流入175.43億元，按月減少89.47%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）963.64億元，較上日增6.91%，佔香港市場成交額由上日的22.73%增至23.65%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為0.99%。高見23749.38點，是5月22日23778.24點後最高。今日收市報23601.26點，是5月21日後收市新高，當日報23827.78點。

科指曾跌最多0.66%，是5月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見5217.21點，是5月19日5162.83點後最低。今日收市報5246.87點，是5月9日後收市新低，當日報5180.25點。連跌2日，累計跌95.54點，對上一次連跌2日是5月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月7日。

國指曾升最多1.09%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見8650.82點，是5月22日8652.52點後最高。今日收市報8583.86點，是5月21日後收市新高，當日報8660.94點。

一周表現

恒指本周累升1.1%或256點，升幅是5月16日後最大，當時收市升幅為2.09%；恒指連升6周，對上一次連升6周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是石藥（1093），累升12.39%，其次為翰森製藥（3692）及聯通（0762），分別升9.38%及7.99%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌14.29%，其次為百威（1876）及海底撈（6862），分別跌9.29%及7.58%。

國指本周累升1.36%或115點，升幅是5月16日後最大，當時收市升幅為1.92%；國指連升6周，對上一次連升6周，是2月21日；本周表現最佳的是石藥（1093），累升12.39%，其次為聯通（0762）及紫金（2899），分別升7.99%及7.96%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌7.58%，其次為中通快遞（2057）及華潤啤酒（0291），分別跌6.68%及6.37%。

科指本周累跌0.65%或34點，跌幅是5月09日後最大，當時收市跌幅為1.22%；本周表現最佳的是美的集團（0300），累升6.1%，其次為閱文（0772）及騰訊音樂－ＳＷ（1698），分別升5.87%及4.67%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌14.29%，其次為金蝶（0268）及蔚來（9866），分別跌7.84%及6.82%。

午後消息股表現

騰訊手遊《王者榮耀》4月收入重奪全球第一 4手遊收入增長打入十大。騰訊（0700）收報518元，升0.29%。

人行據報下調銀行存款利率上限。

內銀股

建行（0939）創52周高，見7.06元，收報7.03元，升0.86%。

農行（1288）收報5.07元，升0.8%。

工行（1398）收報5.69元，升1.07%。

郵儲行（1658）收報5.11元，跌0.97%。

交行（3328）收報7.12元，跌0.42%。

招行（3968）收報49.7元，跌0.1%。

中行（3988）收報4.68元，無升跌。

奧思集團（1161）發盈喜 料中期賺5200萬元至5600萬元。收報1.04元，升1.96%。

今早及隔晚消息股表現

和黃醫藥（0013）：自主研發化合物將於美國臨床腫瘤學會年會公布數據。收報21.3元，升1.19%。

恒瑞醫藥（1276）上市，定價44.05元。創上市新高，見60.5元，收報55.15元，升25.2%。

MIRXES（2629）上市，定價23.3元。創上市新高，見31.95元，收報30元，升28.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.127元，升3.25%。

名創優品（9896）收報42.25元，跌1.63%。

同程旅行（0780）收報20.5元，升1.23%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

小米（1810）雷軍：未來五年研發投入2000億，自研玄戒晶片多項性能勝蘋果A18 Pro。收報53元，跌0.38%。

BOSS直聘（2076）首季多賺1.1倍，料次季收入最高近21億元。收報66.1元，跌5.84%。

越秀服務（6626）朱輝松辭主席，江國雄接任。收報2.88元，跌0.35%。

英皇資本（0717）中期純利升35%，CIES帶動財管收入飈4.6倍。收報0.067元，升1.52%。

麗珠醫藥（1513）逾17億元購越南製藥公司。收報27.95元，升2.01%。

港交所（0388）本月底伙沙特證交所辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇」。收報387.2元，升0.41%。

聯想（0992）：關稅推高成本，政策不穩定影響上季表現。收報9.5元，跌0.73%。

李澤鉅主持長實（1113）股東會中途鼻敏感發作。收報32.45元，升0.15%。

平保增持招行（3968）。收報49.7元，跌0.1%。

新世界（0017）據報已獲約10間銀行再融資支持。收報4.72元，升6.79%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見69.25元，收報67.25元，升0.98%；比亞迪（1211）創上市新高，見477.8元，收報465.2元，升1.97%；古茗（1364）創上市新高，見28元，收報27.45元，升1.86%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見477.8元，收報465.2元，升1.97%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見60.8元，收報60.75元，升2.45%；集海資源（2489）創上市新高，見1.7元，收報1.69元，升7.64%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升9.16%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見221.6元，收報217.6元，升5.32%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見439元，收報426.4元，升1.62%；博雷頓（1333）創上市新高，見34.25元，收報33.2元，升4.57%；恒瑞醫藥（1276）創上市新高，見60.5元，收報55.15元，升25.2%；MIRXES（2629）創上市新高，見31.95元，收報30元，升28.76%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9282.05元，收報9281.9元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見924.55元，收報924.35元，升0.05%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見70.66元，收報70.66元，升1.23%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.1元，收報1098.1元，升0.01%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見68.6元，收報68.6元，升1.33%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見14.47元，收報13.8元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1185.35元，收報1185.35元，升0.08%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.468元，收報4.458元，升0.32%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1099.4元，收報1099.4元，升0.06%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見11.05元，收報10.99元，升0.27%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.05元，收報1059.05元，升0%；古茗控股（1364）創上市新高，見28元，收報27.45元，升1.86%；京東健康（6618）創52周高，見42.55元，收報41.15元，跌0.72%；吉利（0175）創52周高，見20.9元，收報20.3元，升1%；東方海外（0316）創52周高，見147.5元，收報146.7元，升0.82%；匯控（0005）創52周高，見93.7元，收報93.15元，升0.59%；建行（0939）創52周高，見7.06元，收報7.03元，升0.86%；中生製藥（1177）創52周高，見4.32元，收報4.18元，跌0.71%；翰森製藥（3692）創52周高，見26.55元，收報25.65元，跌0.19%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見69.25元，收報67.25元，升0.98%；比亞迪（1211）創上市新高，見477.8元，收報465.2元，升1.97%；京東健康（6618）創52周高，見42.55元，收報41.15元，跌0.72%；吉利（0175）創52周高，見20.9元，收報20.3元，升1%；東方海外（0316）創52周高，見147.5元，收報146.7元，升0.82%；匯控（0005）創52周高，見93.7元，收報93.15元，升0.59%；建行（0939）創52周高，見7.06元，收報7.03元，升0.86%；中生製藥（1177）創52周高，見4.32元，收報4.18元，跌0.71%；翰森製藥（3692）創52周高，見26.55元，收報25.65元，跌0.19%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.58元，收報1.59元，跌5.92%；思派健康（0314）低見3.95元，收報3.97元，跌3.41%；亞洲能源物流（0351）低見0.074元，收報0.091元，升8.33%；稻香控股（0573）低見0.265元，收報0.28元，跌3.45%；從玉智農（0875）低見0.35元，收報0.375元，跌2.6%；靄華押業信貸（1319）低見0.183元，收報0.183元，跌8.5%；富臨集團控股（1443）低見0.064元，收報0.068元，跌2.86%；辰林教育（1593）低見1.27元，收報1.29元，無升跌；CMON（1792）低見0.011元，收報0.013元，無升跌；海天地悅旅（1832）低見0.405元，收報0.46元，無升跌。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.92元，跌2.54%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.141元，收報0.141元，跌3.42%；泛亞環保（0556）低見0.335元，收報0.365元，跌6.41%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；均安控股（1559）低見0.078元，收報0.078元，無升跌；立基工程控股（1690）低見0.062元，收報0.062元，跌13.89%；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，無升跌；標準發展集團（1867）低見0.134元，收報0.134元，無升跌；中駿集團控股（1966）低見0.106元，收報0.108元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國衛生集團（0673）收報0.295元，升110.71%；禮建德集團（8455）收報0.072元，升50%；華泰瑞銀（8006）收報0.166元，升44.35%；雋泰控股（0630）收報0.06元，升42.86%；萬城控股（2892）收報0.37元，升39.62%；吉星新能源（3395）收報0.1元，升31.58%；福森藥業（1652）收報0.39元，升30%；MIRXES（2629）創上市新高，見31.95元，收報30元，升28.76%；迪臣發展國際（0262）收報0.069元，升25.45%；恒瑞醫藥（1276）創上市新高，見60.5元，收報55.15元，升25.2%；中國金屬利用（1636）收報0.37元，升23.33%。

下跌異動股，包括，名仕快相（8483）收報0.16元，跌30.43%；聲通科技（2495）收報314.2元，跌24.94%；德銀天下（2418）收報1.87元，跌22.08%；佳兆業健康（0876）收報0.018元，跌21.74%；HSSP INTL（3626）收報9.7元，跌19.7%；淮北綠金股份（2450）收報2.57元，跌18.93%；中生北控生物科技（8247）收報0.51元，跌17.74%；開明投資（0768）收報0.04元，跌16.67%；大地教育（8417）收報0.011元，跌15.38%。

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