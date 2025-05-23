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許正宇：全球最低稅率推出及外地監管要求高 降低企業成立海外公司意欲

港府宣布今起接受公司申請遷冊申請，財經事務及庫務局局長許正宇今出席《明報環境、社會及企業管治大獎2025》，接受訪問時表示，本港推動成立遷冊制度的因素包括，全球最低稅率的推出，以及外地的監管要求越來越高，令原本因想繳交較低的稅率或減輕合規上的負擔，而於海外成立公司的驅動因素「可能唔係咁響」，並降低不同企業在「海外註冊成立司法權區」以及島國成立海外公司的意欲。

許正宇表示，AXA安盛已宣布擬遷冊至香港，相信企業將註冊地移至香港後，亦同時會將部分業務搬回香港，他表示推出遷冊制度不止令專業人士可受惠，同時亦可推動本港整體經濟，以及令企業的區域總部遷回香港。

許正宇續指，遷冊制度沒有行業限制，由海外成立、來自任何行業的公司均可申請，若公司提交申請時資料齊全，公司註冊處收到資料的兩星期內審批，希望不同企業都可以使用此遷冊制度。

被問到現時有沒有收到由先前因疫情而遷離香港的公司的申請，並打算重新遷回香港時。許正宇回應，於公司註冊量的登記公司數目一直上升，香港整體營商環境的優勢、專業人才匯聚的優勢，其均為企業考量成立公司註冊地主要因素。他亦提到，香港法治制度、營商環境、內地的聯通，以及監管方面為企業帶來的便利，均令企業願意將註冊地遷至香港。

家族辦公室方面，許正宇續指，香港為自由市場，資金可自由進出，以及香港為一個便利的平台，讓家辦可投資不同地方的資產，而港府目標於今年底前200間家辦在港設立或擴展業務，他表示就目前數據而言，其目標有信心會超額完成。

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