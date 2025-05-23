匯豐指，在香港樓市的韌性夠強時，預期地產及綜合企業會繼續表現優於大市。其認為，投資者的低期望，商業上的基本因素及市場的流動性逐步改善，有望支持香港地產業發展。一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）已經由2024年底時的4.6厘，降至5月22日的0.67%。若低息能夠持續，將會顯著改變行業的盈利前景。他們的息率策略團隊預期，一個月銀行同業拆息的現行平衡水平約為2.75厘，風險偏向推動港元向弱方。

該行指，已經見到香港地產業出現若干正面因素，置業者逐步回流市場，並且按揭息率趨向下跌，同時發展商亦在調校銷售策略，尋求改善邊際利潤，預期在未來幾個月，會在借貸成本下降時，上修盈利預測。置業者的預期開始轉變，在HIBOR及存款利息深度下跌時，料對香港樓市有更多支持，尤其置業者可以因此重置按揭息率的期望。其跟進經濟的團隊，預期由今年至明年，息率會下調75個基點或0.75厘。置業者將因為持貨成本轉向正面，料置業者會越來越多從租樓，轉向買樓，相對此前租金成本正穩定地上升。

自去年9月減息以來，樓價已經溫和向下跌0.4%，相比此前自2022年初以來跌27%，匯豐預期，發展商正調整銷售策略，在當前存貨處於高水平時，將重點放在去槓桿上，但是在訂價方面不及之前進取，並將價格上調去改進邊際利潤。以新鴻基地產（0016）此前推出西沙新盤Sierra Sea為例，自於今年4月推盤，已全部售出1300個單位及套現70億元後，已經將售價向上調2%。下一浪將由長江實業（1113）將推出新盤「花與海」，恒基地產（0012）將推出青山道8號。

在眾地產股中，其相信新鴻基地產是少數的一間，具盈利及股息的透明度。嘉里建設在銷售在港及上海的高端住宅取得成績，盈利表現復蘇，因此該行首選這兩間發展商。

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