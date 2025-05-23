許正宇指出，政府先前推出「綠色和可持續金融資助計劃」（下稱計劃），計劃於去年更延長3年、直至2027年，同時亦擴大計劃的資助範圍至轉型債券（Transition bond）及貸款。他透過，截至本月，港府已向超過570筆於香港發行的債務工具，批出超過3.4億港元資助，涉及的債務總額達逾1600億美元。許又稱，計劃為鼓勵更多綠色融資活動於香港進行，以及吸引更多的金融和專業服務提供者，於香港開設或者擴展此業務。

他提到，港府於2022年12月推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助本地合資格從業員，以及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士申請，於申請人完成合資格培訓及取得專業資格後，最多可取得先導計劃下的1萬元資助，現時先導計劃批准逾7200宗申請，涉及資助金額為4000萬元，另計劃會延至2028年。

許正宇稱，第二屆「香港綠色周」將於9月舉行，其主題為「共鑄可持續未來」，持續一周的活動，將涵蓋不同地區及領域的持份者，提供對話和合作平台，以應對當前迫切的議題。