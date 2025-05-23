moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

許正宇：今年上半年將推「香港綠色金融科技地圖」新版本

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席《明報環境、社會及企業管治大獎2025》時表示，綠色和可持續金融跨機構督導小組，與數碼港及投資推廣署於去年3月，推出「香港綠色金融科技地圖」的原型，現時督導小組正在更新其原型的資訊，並會於今年上半年發布新版本。許續指，其地圖原型就本港綠色金融科技企業的現况以及相關服務，提供一站式的資訊。

許正宇指出，政府先前推出「綠色和可持續金融資助計劃」（下稱計劃），計劃於去年更延長3年、直至2027年，同時亦擴大計劃的資助範圍至轉型債券（Transition bond）及貸款。他透過，截至本月，港府已向超過570筆於香港發行的債務工具，批出超過3.4億港元資助，涉及的債務總額達逾1600億美元。許又稱，計劃為鼓勵更多綠色融資活動於香港進行，以及吸引更多的金融和專業服務提供者，於香港開設或者擴展此業務。

他提到，港府於2022年12月推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助本地合資格從業員，以及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士申請，於申請人完成合資格培訓及取得專業資格後，最多可取得先導計劃下的1萬元資助，現時先導計劃批准逾7200宗申請，涉及資助金額為4000萬元，另計劃會延至2028年。

許正宇稱，第二屆「香港綠色周」將於9月舉行，其主題為「共鑄可持續未來」，持續一周的活動，將涵蓋不同地區及領域的持份者，提供對話和合作平台，以應對當前迫切的議題。

 