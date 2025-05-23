國泰在UiPath年度聚集全球人工智能和自動化專家的FORWARD大會上被評為UiPath AI25大獎得主。國泰數碼部總經理鄒銘諾表示，與UiPath的緊密合作讓他們能不斷創新，並兌現自動化、人工智能和生成式人工智能的全部潛力。

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋表示，人工智能驅動的自動化可以幫助企業和組織簡化工作流程並提高效率，可增強客戶和員工體驗、大幅節省成本、以及提高準確性和生產力。這對於航空業來說尤為重要，因為航空業需要大幅擴大規模，以滿足疫情後因應旅行復甦產生的巨大需求。他們期待與國泰繼續緊密合作，為其員工和客戶提供最強大的效益。」

國泰早於2018年開始採用UiPath平台，如今更已在超過20個部門中使用UiPath的自動化方案，及超過160個機械人，為前線員工和總部的支援團隊提供服務。這些方案容許他們進一步擴展業務，並於新冠疫情後重建工作的規模。

透過運用 UiPath Action Center、AI Center 和 Document Understanding等工具，透過後者，國泰能夠減少員工的手動和重複性任務，使他們能夠專注於更高價值的工作。在實行自動化前，國泰員工大約需要三週才能完成納稅申報，但隨著自動化的引入，所需時間範圍已縮短至一至兩日。此外，國泰還通過自動化來報告航班的調動來加強合規性，能減少人為錯誤之餘，亦確保遵守監管要求，更節省了一半的用來處理報告的時間。

國泰亦實施了其首個智慧文件處理（IDP）案例，用作處理南亞、中東及非洲（SAMEA）地區的發票。目前，該區超過72%的發票將被自動處理，令處理時間縮短了四倍。這一進步不僅提高了效率，還使團隊能夠專注於更具策略性的任務，例如管理供應商關係及查詢等。展望未來，國泰將繼續與UiPath合作，在智能文件處理和流程探勘等領域探索新機遇。

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