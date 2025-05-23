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中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊、陽光保險及京東

彭博報道指，中國的反壟斷機構市場監督管理局，已經批准一個由私募基金太盟資本為首的財團，收購萬達商業管理集團的48個商場項目。根據該局發出的通知，亦提述到騰訊（0700）、陽光保險（6963）及京東（9618）支持的公司，為今次交易的投資者。

據消息人士指，今次交易會透過一總值約500億元人民幣的基金進行，單是太盟便計劃出資約50億元人民幣參與有關基金的後償工具部份融資，另300億元人民幣將透過銀行融資，餘額的融資將以夾層方式去融資。至於擬收購萬達商場的基金具體規模及結構，仍然可能有變。太盟及萬達均未有回應彭博的查詢。

隨著內地出手打擊地產商及消費、壓抑高借貸成本項目，內地的大型商場營運已經受到還債壓力困擾。萬達此前已經將酒店管理業務售予同程旅行（0780），並將遊艇生產商Suseeker，及影業機構傳奇娛樂，陸續安排出售。

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