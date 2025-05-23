香港政府的公司遷冊機制今日正式接受申請，澳洲會計師公會表示歡迎。該會指出，早於2023年公會在施政報告諮詢期間，已經積極向政府建議此制度，認為遷冊來港可以為企業帶來多方面的優勢。透過遷冊來港，公司可以避免因為需遵從一些海外合規要求，而產生的營運成本和管理負擔，同時享受香港作為國際金融中心的優勢。
該會指，經遷冊公司將被視為在香港成立的公司，在大多數避免雙重課稅安排下，經遷冊公司可以利用這些稅務協定，降低跨境交易的稅負，提高稅務效率。且有助於增加外地來源收入豁免的確定性、根據《稅務條例》享有潛在稅務優惠和免稅資格。在全球最低稅制度於香港實施後，也可與其香港實體合併計算香港的有效稅率與補足稅。
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