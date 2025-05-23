該會指，經遷冊公司將被視為在香港成立的公司，在大多數避免雙重課稅安排下，經遷冊公司可以利用這些稅務協定，降低跨境交易的稅負，提高稅務效率。且有助於增加外地來源收入豁免的確定性、根據《稅務條例》享有潛在稅務優惠和免稅資格。在全球最低稅制度於香港實施後，也可與其香港實體合併計算香港的有效稅率與補足稅。

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