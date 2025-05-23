香港總商會原定4月到訪美國會見當地商界及爭取約見商貿官員，惟當時中美貿易戰升溫推遲行程。總商會主席陳瑞娟今日於周年會員大會記者會上表示，重新審視環境後，預計將於第四季訪美。此前，總商會決定將訪美行程延後至今年下半年。
立法會代表林健鋒表示，關稅暫緩的90日窗口期，廠家將積壓庫存盡快出口，但現時另一問題是貨櫃箱缺乏。他又指，不相信美國買家不從中國進口商品，雖然訪美行程延後，但有美國商家來港查詢可如何將部份國內生產貨品轉移至東南亞地區。「美國商界保持過去幾年態度—『中國+1』，即他們不會貿然放棄在中國的生產，但希望香港商界幫手在其他地方開設多一個生產點。」
對於近期本港有銀行裁員、餐飲零售品倒閉，林健鋒認為，香港現時處於轉型期，「這些是否真正裁員？我覺得很多公司是將內部運作優化」，即利用更多高科技提高營運效率。他相信，公司調整部分工種的情况將在未來陸續發生，「若調整是好，令香港競爭力增加」。
他又表示，正如政府若應用科技精簡程序、加快效率便可吸引更多生意，所需人手自然會增加，而且香港失業率較低，強調「走向高科技是必須」。至於人才，他希望香港下半年經濟轉好，並需要更些上、中、下層人才。
陳瑞娟指出，主要由於全球經濟投資環境因關稅不穩定，影響投資及消費信心，「變咗大家比較保守」。本地零售業除受電商衝擊外，亦面對消費模式改變、地區競爭加劇及信心不足等多重挑戰。她建議業界調整營運模式，例如提升顧客體驗，以創新和多元化應對變局。
她又提到，轉型期間裁員與人才流動屬正常現象，企業應積極協助員工提升技能。總商會亦設有培訓學院，支援企業進行人才培育。她重申，總商會維持香港今年本地生產總值（GDP）增長預測為2.3%。
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