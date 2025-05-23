立法會代表林健鋒表示，關稅暫緩的90日窗口期，廠家將積壓庫存盡快出口，但現時另一問題是貨櫃箱缺乏。他又指，不相信美國買家不從中國進口商品，雖然訪美行程延後，但有美國商家來港查詢可如何將部份國內生產貨品轉移至東南亞地區。「美國商界保持過去幾年態度—『中國+1』，即他們不會貿然放棄在中國的生產，但希望香港商界幫手在其他地方開設多一個生產點。」

對於近期本港有銀行裁員、餐飲零售品倒閉，林健鋒認為，香港現時處於轉型期，「這些是否真正裁員？我覺得很多公司是將內部運作優化」，即利用更多高科技提高營運效率。他相信，公司調整部分工種的情况將在未來陸續發生，「若調整是好，令香港競爭力增加」。

他又表示，正如政府若應用科技精簡程序、加快效率便可吸引更多生意，所需人手自然會增加，而且香港失業率較低，強調「走向高科技是必須」。至於人才，他希望香港下半年經濟轉好，並需要更些上、中、下層人才。

陳瑞娟指出，主要由於全球經濟投資環境因關稅不穩定，影響投資及消費信心，「變咗大家比較保守」。本地零售業除受電商衝擊外，亦面對消費模式改變、地區競爭加劇及信心不足等多重挑戰。她建議業界調整營運模式，例如提升顧客體驗，以創新和多元化應對變局。

她又提到，轉型期間裁員與人才流動屬正常現象，企業應積極協助員工提升技能。總商會亦設有培訓學院，支援企業進行人才培育。她重申，總商會維持香港今年本地生產總值（GDP）增長預測為2.3%。

其他報道

惠譽維持香港「AA-」信用評級 政府發言人：香港金融體系穩健

許正宇：今年上半年將推「香港綠色金融科技地圖」新版本

匯豐：按息向下料轉租為買個案增

恒生港股通必需性消費指數改名恒生港股通食品飲料指數 變更編算方法

名創優品首季純利逾4億人幣跌29% 收入升19%

任天堂：港部分Nintendo Switch 軟體及新增內容6.1起調低下載版價格

許正宇：全球最低稅率推出及外地監管要求高 降低企業成立海外公司意欲

PAObank推家居保優惠

同程旅行首季多賺68.7% 年付費用戶增加7.8%

全日沽空金額減1% 恒生中國企業增165%

恒指收市升56點 伙國指連升6周 人民幣午後升值創一周最強 北水終止連續5日流入

遊日注意︱日本擬取消外國旅客免稅制度 或僅限日本特產可退稅

税務學會預計險企外其他企業會考慮遷冊來港

騰訊手遊《王者榮耀》4月收入重奪全球第一 4手遊收入增長打入十大

滬深三大指數兩連跌 滬指跌0.94% 全周累跌0.57%

據報特朗普施壓要求歐盟單方面降關稅

人行據報下調銀行存款利率上限

保監局：正與有興趣遷冊保險公司密切溝通 助它們啟動遷冊進程

半日沽空金額減5% 恒生中國企業沽空增145% 街貨兩周高

奧思集團發盈喜 料中期賺5200萬元至5600萬元

恒指半日升135點 科指升0.6% 恒瑞醫藥升30% MIRXES升27% 港鐵跌5%

許正宇：已有公司反映正籌備遷冊來港