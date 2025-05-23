該集團今日股價收報6.49元，跌11.58%，成交額達1010萬元，名列今日第11大跌幅股，市值跌至只餘18.39億元。按例，金朝陽在私有化失敗後，不能夠在一年之內重提私有化。該集團將繼續維持上市地位。

根據安排，法院會議需要四份之三出席的股東及受要約影響的持股人投贊成票，並有少於一成人投反對票，便能通過。是次結果是，雖然按人頭計105名出席股東，按人頭計即使有94.29%持股人，即99人投贊成票，但是到用票決去作決的會議上，出席股東以持股1812.53萬股或佔60.48%投贊成，公告指，有有1184.44萬股持股人，並佔出席股數39.52%的股東投反對票。該等反對票數有10人，持股達1042.77萬股，佔投反對票股數比例高達88%。

即使股東特別大會部份，有近2.31億股或94.9%投贊成票支持，也因為法院會議反對票超過出席票數一成而遭到否決。

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