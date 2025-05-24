該項目為軟銀伙拍OpenAI等預計耗資5000億美元、合作發展「星際之門」（Stargate）人工智能（AI）基建計劃的首個項目，預計於明年落成後，提供1.2GW的運算能力，成為全球最大數據中心之一。報道稱，甲骨文已簽訂租賃協議，租用該數據中心15年，中心或有助OpenAI，減少依賴股東微軟（美：MSFT）運算能力的關鍵一步。

該人工智能基建項目由AI基建公司Crusoe與資產管理公司Blue Owl Capital持有，總投資額150億美元，當中摩根大通（美：JPM）將提供96億美元貸款，以及另兩個股東各自投資50億美元。Crusoe與Blue Owl早前發出公告，項目由8幢物業組成，分兩期發展，首期建兩座物業，已於去年6月動工，料今年上半年投入使用，第二期涉6幢物業，於3月動工興建，預計於明年中全面投入使用。甲骨文未回應《金融時報》查詢，摩通和OpenAI拒絕置評。