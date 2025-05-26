個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報515.03元；阿里巴巴（9988）跌0.61%，折合報118.19元；美團（3690）跌0.25%，折合報135.37元；匯控（0005）跌0.28%，折合報92.79元；建行（0939）升0.47%，折合報6.98元。

道期現升0.691%；標期現升0.81%；納期現升0.97%。日本東證指數現升0.47%；韓國KOSPI指數現升0.55%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.04%。

VIX指數隔晚升9.91%或2.01點，報22.29點。

紐油現升0.63%或0.39美元，報61.92美元；布油現升0.61%或0.4美元，報65.18美元；金價現跌0.61%或20.56美元，報3336.95美元；LME 銅期貨隔晚升1.15%或109.5美元，報9610美元。比特幣現升1.17%或1268.16美元，報108966.51美元；美國10年期債息現跌0.39%或0.0177厘，報4.511厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、安能物流（9956）、DYNAM JAPAN（6889）、萊爾斯丹（0738）、匯量科技（1860）、NIRAKU（1245），及百盛集團（3368）。

遠大醫藥（0512）創新眼科藥物獲澳門藥監局批准上市。

環球新材（6616）：旗下七色鹿寨獲重慶國際參與增資5億人幣 。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信：亞洲企業可以在美國以外尋求增長。

金朝陽（0878）私有化失敗， 股價在公告前已跌11.6%。

林順潮辭任希瑪醫療（3309）主席兼行政總裁，轉任高級顧問及眼科醫生，高永文任副主席。

中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊（0700）、陽光保險及京東。

名創優品（9896）首季純利逾4億人幣跌29%，收入升19%。

同程旅行（0780）首季多賺68.7%，年付費用戶增加7.8%。

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