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恒指低開95點 下試10天線 科指跌0.32% 下試20天線 名創優品跌14%

恒指今早低開95點或0.41%，報23505點，大市成交金額20億元；國指今早低開33點或0.39%，報8550點。恒生科技指數開市報5229點，跌0.32%。上升股份比例為7.5%，下跌為5.73%，無升跌為86.75%。名創優品（9896）跌14.79%，是4月7日後最大跌幅。

藍籌14隻升，49隻下跌，20隻無升跌。中芯國際（0981）升1.91%，報42.65元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌3.85%，報50元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）開市報7.88元，升3.68%；跌幅最大的是網易（9999）開市報184.6元，跌2.12%。

恒指下試10天線(23504.06點)。科指下試20天線(5224.57點)。

天彩控股（3882）配售7000萬元可換股債券。開市報1.18元，升7.27%。

陽光１００中國（2608）：海通售質押股 樂昇不再為控股股東。平上市低位0.01元，開市報0.01元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報136.2元，跌0.51%。

安能物流（9956）無成交，報9.28元。

DYNAM JAPAN（6889）無成交，報3.31元。

萊爾斯丹（0738）無成交，報0.295元。

匯量科技（1860）開市報6.56元，升1.23%。

NIRAKU（1245）無成交，報0.181元。

百盛集團（3368）無成交，報0.09元。

遠大醫藥（0512）創新眼科藥物獲澳門藥監局批准上市。創52周高，見9.33元，開市報9.33元，升1.52%。

環球新材（6616）：旗下七色鹿寨獲重慶國際參與增資5億人幣 。開市報3.8元，無升跌。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信：亞洲企業可以在美國以外尋求增長。開市報118.5元，跌0.25%。

金朝陽（0878）私有化失敗， 股價在公告前已跌11.6%。開市報5.55元，跌14.48%。

林順潮辭任希瑪醫療（3309）主席兼行政總裁，轉任高級顧問及眼科醫生，高永文任副主席。無成交，報1.68元。

中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊（0700）、陽光保險及京東。開市報515元，跌0.58%。

名創優品（9896）首季純利逾4億人幣跌29%，收入升19%。開市報36元，跌14.79%。

同程旅行（0780）首季多賺68.7%，年付費用戶增加7.8%。開市報21.2元，升3.41%。

破頂股表現

破頂股包括，靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.26元，開市報11.26元，升2.74%；德翔海運（2510）創上市新高，見8元，開市報8元，升0.5%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.7元，開市報1.7元，升3.66%；遠大醫藥（0512）創52周高，見9.33元，開市報9.33元，升1.52%；廣南（集團）（1203）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，升1.33%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見15.02元，開市報15.02元，升2.88%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升1.35%；大唐潼金（8299）創52周高，見0.255元，開市報0.255元，升3.24%。

異動股

上升異動股，包括，東江環保（0895）開市報2.36元，升14.56%；惠陶集團（8238）開市報0.275元，升13.17%；基石控股（1592）開市報0.048元，升11.63%；中國碳中和（1372）開市報1.45元，升10.69%；勛龍（1930）開市報0.445元，升9.88%；中國資源交通（0269）開市報0.012元，升9.09%；中國藝術金融（1572）開市報0.105元，升8.25%；朗詩（0106）開市報0.014元，升7.69%；天彩控股（3882）開市報1.18元，升7.27%。

下跌異動股，包括，名創優品（9896）開市報36元，跌14.79%；金朝陽集團（0878）開市報5.55元，跌14.48%；泉峰控股（2285）開市報13.3元，跌10.5%；巨子生物（2367）開市報70.1元，跌8.6%；明輝國際（3828）開市報0.82元，跌6.82%；中信國際電訊（1883）開市報2.28元，跌5%；海普瑞（9989）開市報4.45元，跌4.71%；電能實業（0006）開市報50元，跌3.85%；賽迪顧問（2176）開市報1.44元，跌3.36%；長建（1038）開市報50.2元，跌3.18%。

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