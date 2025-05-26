估算中港股票基金5月份月初至今升幅約達7.92%。以中港股票基金為首，所有主要股票市場基金本月均呈現積極勢頭。中港股票基金年初至今升幅約達16.06%，是其自強積金推出以來第四高的首五個月回報表現。

穆迪於5月16日宣布將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1 的決定，對環球債券基金造成顯著影響，環球債券基金5月份月初至今下跌約0.84%。

儘管美國相關消息偏向負面，計入供款後，強積金總資產在5月底仍有望升至約1.389萬元，較4月底增加約547億元，年初至今增加約975億元，再創強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約 289,700元，較4月底增加約11,400元，年初至今增加約20,300元。

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