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積金評級：5月首21日MPF人均賺1.06萬元 中港股票基金年初至今升約16%

強積金研究機構積金評級公布，截至5月21日的「積金評級所有基金表現指數」計算，估算5月份強積金整體錄得約3.82%的單月升幅，並有望錄得自2017年以來最佳的首五個月回報表現。若市場表現維持不變，按金額計，5月份月初至今投資收益約為509億元，人均賺約10,600元。而年初至今投資收益約達775億元，人均賺約16,200元。

估算中港股票基金5月份月初至今升幅約達7.92%。以中港股票基金為首，所有主要股票市場基金本月均呈現積極勢頭。中港股票基金年初至今升幅約達16.06%，是其自強積金推出以來第四高的首五個月回報表現。

穆迪於5月16日宣布將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1 的決定，對環球債券基金造成顯著影響，環球債券基金5月份月初至今下跌約0.84%。

儘管美國相關消息偏向負面，計入供款後，強積金總資產在5月底仍有望升至約1.389萬元，較4月底增加約547億元，年初至今增加約975億元，再創強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約 289,700元，較4月底增加約11,400元，年初至今增加約20,300元。

 

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