內地上日就網絡交易平台收費行為合規指南徵求意見，倡導降低平台內經營者負擔等，這是京東（9618）、美團（3690）和拼多多等公司的重要收入來源，今早相關股偏軟，其中，美團曾跌逾6%，創一個月最大跌幅。彭博行業研究分析師Catherine Lim指，規則之下阿里（9988）、美團等公司會放棄通過規模效應獲得利潤，因他們今年可能會提高商家和用戶的福利以促進國內消費。
美團曾跌最多6.36%，是4月22日後最大跌幅，當日跌幅為7.99%。低見128.2元，是5月19日127.8元後最低。現報130.6元，跌4.6%。
阿里巴巴曾跌最多1.09%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.18%。低見117.5元，是5月19日117.5元後最低。現報119.5元，升0.59%。
京東曾跌最多1.21%，是5月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見130.3元，是5月19日129.2元後最低。現報131.4元，跌0.38%。
中國市場監管總局周日發布線上平台向第三方商家收取費用的準則草案，經營線上平台的公司應收取合理的費用，並考慮與其開展業務的商家的經營狀況等因素。監管機構表示，對指南草案的反饋截至日期為6月3日。
文件稱，這些平台應制定靈活的收費定價策略，包括佣金、會員費和服務費，以減輕商家的負擔，並應為小企業提供更好的支持。
監管機構表示，該指南是在商家反映平台上「複雜和不透明」的收費等問題後發布的。此舉旨在幫助平台公司改善與費用相關的合規框架，促進行業健康發展。
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