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1個月HIBOR續見近3年低 隔夜息見逾19年低 港元貶值見一年最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌2.05點子至0.56917%，是2022年6月15日後最低，當日報0.52411%。對上一次連跌7日是5月14日，當日拆息報1.32976%。

大摩：未來幾個月港元Hibor可能反彈

港元現報7.8361元貶值39點子，曾貶值最多43點子，報7.8365元，是2024年4月23日7.8378元後最弱。亦曾升值最多14點子，報7.8308元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.37點子至0.02336%，是2006年1月3日有記錄以來新低；1星期HIBOR無升跌報0.18387%，是5月23日後最低；2星期HIBOR升1.11點子至0.4%，是5月22日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌18.33點子至1.36952%，是2022年6月20日後最低；6個月期HIBOR跌18.89點子至2.28024%，是2022年6月22日後最低；12個月期HIBOR跌6.18點子至3.02786%，是2022年6月17日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增37.45億元，至總數21194.17億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增34.2億元，至總數6101.25億元，是5月9日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.01億元，至總數131.93億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1736.15億元，較再上一日減4.74億元，總結餘是5月21日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.04億元，至總數13224.84億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增29.27億元，至總數12170.92億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第4日有變動，增0.22億元。上日退還貼現窗拆出資金4.96億元。

美匯美息

美元指數現報98.757貶值0.355點或0.36%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3285%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7351%，連續6日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續6日擴闊，是2025年5月12日，當日利差報-2.402%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌5.9點子至1.506%，是5月22日後最低；1星期Shibor升2.7點子至1.579%，是5月8日後最高；2星期Shibor跌0.3點子至1.688%，是5月22日後最低；1個月期Shibor升0.1點子至1.612%，是5月22日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.7點子至1.662%，是5月14日後最高；6個月期Shibor升0.7點子至1.662%，是5月14日後最高；1年期Shibor升0.3點子至1.685%，是5月12日後最高。

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