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維他奶盈喜 料全年賺多最高1.1倍

維他奶（0345）發盈喜，料截至2025年3月式的財年錄得純利介乎2.25億元至2.45億元，較上財年的純利1.16億元，按年約上升94%至111%。

維他奶指，上升的主要原因是中國內地業務和香港業務的經營溢利大幅增加，以及澳洲業務經營虧損減少，惟部分增幅被本財政年度增加的稅務支出所抵消。

當中中國內地業務透過更強的執行力和產品創新，逐步增加收入，同時生產效率提高、原材料成本下降、採購和營運效率的提升，持續改善盈利能力。

其次香港業務在充滿挑戰的本地零售環境中，憑藉其強大的品牌效應、廣泛的市場覆蓋和產品創新，繼續錄得收入增長。銷售量增加、產品價格提升、生產效率改善以及原材料成本降低，為實現經營溢利增長的主要驅動因素。 

澳洲業務方面則通過收入回升和穩定生產，滿足當地強勁的市場需求，減少了其經營虧損。

集團將於今年6月底公布本財年全年業務，股份早市微升0.33%，報9.13元。

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