美匯低見98.694，是4月22日98.013後最低。離岸人民幣升值至7.1616元，是2024年11月8日7.1457元後最強；在岸人民幣升值至7.1679元，是2024年11月8日7.1405元後最強。

恒指今早低開95點，高位跌30點，低位跌283點，高低波幅253點。上升股份比例為23.54%，下跌為31.35%，無升跌為45.09%。

恒指半日跌235點或1%，報23366點，大市成交金額1277億元；國指跌109點或1.27%，報8474點。恒生科技指數收報5177點，跌1.32%。

藍籌股成交金額511.73億元，佔大市成交40.07%；科指成份股成交金額323.87億元，佔大市成交25.36%；國指成份股成交金額459.95億元，佔大市成交36.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.84%，至136.41億元，佔大市成交10.68%。牛熊證成交金額63.24億元，減少25.07%；窩輪成交金額73.16億元，減少5.8%。

藍籌36隻升，41隻下跌，6隻無升跌。華潤電力（0836）升2.07%，收報20.25元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌7.7%，收報429.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見71.4元，收報70.1元，升4.24%；跌幅最大的是美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

恒指跌穿10天線(23490.07點)。科指跌穿20天線(5221.94點)，下試100天線(5151.78點)。

北水南下合計淨流入21.86億元，終止單日流出。北水本月累計流入197.28億元，按月減少88.16%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）555.28億元，較上日減42.37%，佔香港市場成交額由上日的23.65%減至21.74%。

個股表現

市監局就平台收費合規指南徵求意見 美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

阿里（9988）收報118.4元，跌0.34%。

京東（9618）收報130.3元，跌1.21%。

天彩控股（3882）配售7000萬元可換股債券。收報1.15元，升4.55%。

陽光１００中國（2608）：海通售質押股 樂昇不再為控股股東。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

安能物流（9956）收報9.17元，跌1.19%。

DYNAM JAPAN（6889）收報3.31元，無升跌。

萊爾斯丹（0738）收報0.295元，無升跌。

匯量科技（1860）收報6.43元，跌0.77%。

NIRAKU（1245）收報0.181元，無升跌。

百盛集團（3368）收報0.086元，跌4.44%。

遠大醫藥（0512）創新眼科藥物獲澳門藥監局批准上市。創52周高，見9.51元，收報8.71元，跌5.22%。

環球新材（6616）：旗下七色鹿寨獲重慶國際參與增資5億人幣 。收報3.93元，升3.42%。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信：亞洲企業可以在美國以外尋求增長。收報118.4元，跌0.34%。

金朝陽（0878）私有化失敗， 股價在公告前已跌11.6%。收報5.57元，跌14.18%。

林順潮辭任希瑪醫療（3309）主席兼行政總裁，轉任高級顧問及眼科醫生，高永文任副主席。收報1.7元，升1.19%。

中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊（0700）、陽光保險及京東。收報511元，跌1.35%。

名創優品（9896）首季純利逾4億人幣跌29%，收入升19%。收報35.1元，跌16.92%。

同程旅行（0780）首季多賺68.7%，年付費用戶增加7.8%。創上市新高，見23.35元，收報20.8元，升1.46%。

破頂股表現

破頂股包括，招金礦業（1818）創上市新高，見21元，收報20.95元，升3.71%；重慶銀行（1963）創上市新高，見8.49元，收報8.27元，升0.24%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見62.35元，收報61.8元，升1.73%；集海資源（2489）創上市新高，見1.76元，收報1.7元，升0.59%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.4元，收報11.2元，升2.19%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見226元，收報217.2元，跌0.18%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見364元，收報357元，升0.56%；德翔海運（2510）創上市新高，見8元，收報7.32元，跌8.04%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9285元，收報9285元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.45元，收報925.4元，升0.11%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.4元，收報71.18元，升0.74%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.41元，收報14.31元，升0.21%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.504元，收報4.504元，升1.03%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.8元，收報104.8元，升0.19%；廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.89元，升0.15%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.75元，收報4.67元，跌1.27%；迪生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.89元，升0.15%；招商局港口（0144）創52周高，見14.48元，收報14.4元，升1.55%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見71.4元，收報70.1元，升4.24%；同程旅行（0780）創上市新高，見23.35元，收報20.8元，升1.46%；工行（1398）創52周高，見5.78元，收報5.73元，升0.7%；東方海外（0316）創52周高，見149.5元，收報146.7元，無升跌；港交所（0388）創52周高，見398.6元，收報390.4元，升0.83%；建行（0939）創52周高，見7.08元，收報7.04元，升0.14%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見3.58元，收報3.62元，跌8.82%；飛天雲動（6610）低見0.191元，收報0.195元，跌19.42%；瀛海集團（8668）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%；華夏２０美債－Ｒ（83199）低見648.4元，收報648.4元，跌0.49%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.92元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.08元，升0.59%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；大家樂集團（0341）低見6.91元，收報6.93元，跌1.14%；泛亞環保（0556）低見0.33元，收報0.335元，跌8.22%；非凡領越（0933）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.103元，跌4.63%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，綠色能源科技集團（0979）收報0.355元，升46.69%；中核國際（2302）收報2.55元，升43.26%；新達控股（8471）收報0.17元，升39.34%；保德國際發展（0372）收報0.305元，升28.15%；中天順聯（0994）收報0.134元，升27.62%；智數科技集團（1159）收報1.94元，升23.57%；國家聯合資源（0254）收報0.054元，升22.73%；工蓋有限公司（1421）收報0.169元，升22.46%；譽燊豐控股（2132）收報0.102元，升20%；中國創意控股（8368）收報0.445元，升17.11%；佳兆業資本（0936）收報0.119元，升16.67%。

下跌異動股，包括，神通機器人教育（8206）收報0.086元，跌25.86%；民生國際（0938）收報0.76元，跌24%；港娛國際（8291）收報0.063元，跌20.25%；飛天雲動（6610）創上市新低，見0.191元，收報0.195元，跌19.42%；名創優品（9896）收報35.1元，跌16.92%；HOME CONTROL（1747）收報0.71元，跌15.48%；金威醫療（8143）收報0.065元，跌14.47%；長城天下（0524）收報0.3元，跌14.29%；金朝陽集團（0878）收報5.57元，跌14.18%；中國置業（0736）收報0.125元，跌13.79%。

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