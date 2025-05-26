moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌235點 科指跌1.3% 比亞迪、吉利跌7% 美團跌5%

美國推遲對歐關稅，日韓股市、美期上升。比亞迪（1211）電動車減價，股價跌7.7%，小米（1810）跌2.4%，吉利（0175）跌7.3%。市監局就平台收費合規指南徵求意見，美團（3690）跌5.1。消息拖累，A股、港股下跌。

美匯低見98.694，是4月22日98.013後最低。離岸人民幣升值至7.1616元，是2024年11月8日7.1457元後最強；在岸人民幣升值至7.1679元，是2024年11月8日7.1405元後最強。

恒指今早低開95點，高位跌30點，低位跌283點，高低波幅253點。上升股份比例為23.54%，下跌為31.35%，無升跌為45.09%。

恒指半日跌235點或1%，報23366點，大市成交金額1277億元；國指跌109點或1.27%，報8474點。恒生科技指數收報5177點，跌1.32%。

藍籌股成交金額511.73億元，佔大市成交40.07%；科指成份股成交金額323.87億元，佔大市成交25.36%；國指成份股成交金額459.95億元，佔大市成交36.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.84%，至136.41億元，佔大市成交10.68%。牛熊證成交金額63.24億元，減少25.07%；窩輪成交金額73.16億元，減少5.8%。

藍籌36隻升，41隻下跌，6隻無升跌。華潤電力（0836）升2.07%，收報20.25元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌7.7%，收報429.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見71.4元，收報70.1元，升4.24%；跌幅最大的是美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

恒指跌穿10天線(23490.07點)。科指跌穿20天線(5221.94點)，下試100天線(5151.78點)。

北水南下合計淨流入21.86億元，終止單日流出。北水本月累計流入197.28億元，按月減少88.16%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）555.28億元，較上日減42.37%，佔香港市場成交額由上日的23.65%減至21.74%。

個股表現

市監局就平台收費合規指南徵求意見 美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

阿里（9988）收報118.4元，跌0.34%。

京東（9618）收報130.3元，跌1.21%。

天彩控股（3882）配售7000萬元可換股債券。收報1.15元，升4.55%。

陽光１００中國（2608）：海通售質押股 樂昇不再為控股股東。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報129.9元，跌5.11%。

安能物流（9956）收報9.17元，跌1.19%。

DYNAM JAPAN（6889）收報3.31元，無升跌。

萊爾斯丹（0738）收報0.295元，無升跌。

匯量科技（1860）收報6.43元，跌0.77%。

NIRAKU（1245）收報0.181元，無升跌。

百盛集團（3368）收報0.086元，跌4.44%。

遠大醫藥（0512）創新眼科藥物獲澳門藥監局批准上市。創52周高，見9.51元，收報8.71元，跌5.22%。

環球新材（6616）：旗下七色鹿寨獲重慶國際參與增資5億人幣 。收報3.93元，升3.42%。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信：亞洲企業可以在美國以外尋求增長。收報118.4元，跌0.34%。

金朝陽（0878）私有化失敗， 股價在公告前已跌11.6%。收報5.57元，跌14.18%。

林順潮辭任希瑪醫療（3309）主席兼行政總裁，轉任高級顧問及眼科醫生，高永文任副主席。收報1.7元，升1.19%。

中國市監局批萬達售商場予太盟為首財團 投資者包括騰訊（0700）、陽光保險及京東。收報511元，跌1.35%。

名創優品（9896）首季純利逾4億人幣跌29%，收入升19%。收報35.1元，跌16.92%。

同程旅行（0780）首季多賺68.7%，年付費用戶增加7.8%。創上市新高，見23.35元，收報20.8元，升1.46%。

破頂股表現

破頂股包括，招金礦業（1818）創上市新高，見21元，收報20.95元，升3.71%；重慶銀行（1963）創上市新高，見8.49元，收報8.27元，升0.24%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見62.35元，收報61.8元，升1.73%；集海資源（2489）創上市新高，見1.76元，收報1.7元，升0.59%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.4元，收報11.2元，升2.19%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見226元，收報217.2元，跌0.18%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見364元，收報357元，升0.56%；德翔海運（2510）創上市新高，見8元，收報7.32元，跌8.04%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9285元，收報9285元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.45元，收報925.4元，升0.11%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.4元，收報71.18元，升0.74%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.41元，收報14.31元，升0.21%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.504元，收報4.504元，升1.03%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.8元，收報104.8元，升0.19%；廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.89元，升0.15%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.75元，收報4.67元，跌1.27%；迪生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.89元，升0.15%；招商局港口（0144）創52周高，見14.48元，收報14.4元，升1.55%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見71.4元，收報70.1元，升4.24%；同程旅行（0780）創上市新高，見23.35元，收報20.8元，升1.46%；工行（1398）創52周高，見5.78元，收報5.73元，升0.7%；東方海外（0316）創52周高，見149.5元，收報146.7元，無升跌；港交所（0388）創52周高，見398.6元，收報390.4元，升0.83%；建行（0939）創52周高，見7.08元，收報7.04元，升0.14%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見3.58元，收報3.62元，跌8.82%；飛天雲動（6610）低見0.191元，收報0.195元，跌19.42%；瀛海集團（8668）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%；華夏２０美債－Ｒ（83199）低見648.4元，收報648.4元，跌0.49%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.92元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.08元，升0.59%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；大家樂集團（0341）低見6.91元，收報6.93元，跌1.14%；泛亞環保（0556）低見0.33元，收報0.335元，跌8.22%；非凡領越（0933）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中駿集團控股（1966）低見0.103元，收報0.103元，跌4.63%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，綠色能源科技集團（0979）收報0.355元，升46.69%；中核國際（2302）收報2.55元，升43.26%；新達控股（8471）收報0.17元，升39.34%；保德國際發展（0372）收報0.305元，升28.15%；中天順聯（0994）收報0.134元，升27.62%；智數科技集團（1159）收報1.94元，升23.57%；國家聯合資源（0254）收報0.054元，升22.73%；工蓋有限公司（1421）收報0.169元，升22.46%；譽燊豐控股（2132）收報0.102元，升20%；中國創意控股（8368）收報0.445元，升17.11%；佳兆業資本（0936）收報0.119元，升16.67%。

下跌異動股，包括，神通機器人教育（8206）收報0.086元，跌25.86%；民生國際（0938）收報0.76元，跌24%；港娛國際（8291）收報0.063元，跌20.25%；飛天雲動（6610）創上市新低，見0.191元，收報0.195元，跌19.42%；名創優品（9896）收報35.1元，跌16.92%；HOME CONTROL（1747）收報0.71元，跌15.48%；金威醫療（8143）收報0.065元，跌14.47%；長城天下（0524）收報0.3元，跌14.29%；金朝陽集團（0878）收報5.57元，跌14.18%；中國置業（0736）收報0.125元，跌13.79%。

其他報道

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.3%

1個月HIBOR續見近3年低 隔夜息見逾19年低 港元貶值見一年最弱

中信證券：香港IPO熱潮或將提升A股估值

匯豐：亞洲及新興市場基金 減持內地股 增持印度及台灣股

海天味業據報開始評估香港IPO需求

關稅戰︱特朗普：我們想做大事 稱「美國製造」是要科技產品、坦克及船

市監局就平台收費合規指南徵求意見 美團跌逾6%

積金評級：5月首21日MPF人均賺1.06萬元 中港股票基金年初至今升約16%

馬斯克稱回歸全天候工作 將「超級專注」旗下公司經營

軟銀孫正義提議設立美日主權財富基金

滬深三大指數小幅低開 人行開展3820億人幣逆回購

恒指低開95點 下試10天線 科指跌0.32% 下試20天線 名創優品跌14%

天彩控股配售7000萬元可換股債券

陽光１００中國：海通售質押股 樂昇不再為控股股東

港股ADR跌225點 夜期低水122點 美團等業績

北水增持建行 減持盈富